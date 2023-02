Eén iemand kijkt opgelucht naar de federale spanningen

Dag lezer,

Plots stonden er tientallen asielzoekers op de parking van een hotel in Sint-Pieters-Leeuw, nabij Brussel. De asielzoekers waren daar door de diensten van het Brussels Gewest naartoe gebracht, na de (chaotische) ontruiming van het kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat. De burgemeester wist van niets, de Vlaamse regering wist van niets, zelfs staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (cd&v) wist eigenlijk van niets. Een nieuwe rel over het asielbeleid was geboren.

De problemen met dat asielbeleid reiken veel verder dan wat institutionele ophef. Asielzoekers die niet het ‘geluk’ hadden in een hotel in de Brusselse rand ondergebracht te worden, hadden geen andere optie dan op straat overnachten. In het centrum van het Hoofdstedelijk Gewest, op de grens tussen Brussel en Molenbeek, krijgen de rijen daklozententjes stilaan de beschamende allure van een tentenkamp.

De politieke verantwoordelijkheid is groot. “Het klopt dat de instroom van kandidaat-asielzoekers in België hoger ligt dan normaal, maar dat is allang geen voldoende verklaring meer voor de levensbedreigende chaos in het beleid”, schreef ik daarover vanochtend nog in het redactionele commentaar.

Migratie zorgt overal in Europa voor strak gespannen zenuwen. Op een EU-top kwamen de 27 lidstaten vorige week overeen om te investeren in “infrastructuur” om de grenzen te beveiligen. Er zullen dus meer hekken aan de Europese grenzen komen. Die gaat de EU niet zelf bouwen, maar grenslanden mogen rekenen op extra subsidies, zodat ze met vrijgekomen middelen eventueel zelf hekwerk kunnen plaatsen.

Over die strakkere, repressieve lijn is er amper nog discussie aan de Europese regeringstafels. Dat blijkt ook uit een bijzonder boeiend dubbelgesprek tussen bevoegd staatssecretaris de Moor en haar voorganger Theo Francken (N-VA). Het meest opvallende nieuws uit het gesprek is wel dat de twee politici, vertegenwoordiger van meerderheid en oppositie, het grotendeels met elkaar eens zijn over de kwestie. Het meningsverschil gaat enkel nog over de vraag waar asielzoekers gescreend worden aan de grens - binnen of buiten EU-grondgebied.

Voor de Nederlandse asielexpert Leo Lucassen is de tendens helder: “Men wil procedures zo lang en beroerd mogelijk maken, om mensen af te schrikken.” Lucassen ziet een trend die ook elders in de Belgische politiek opdoemt: ideeën die ooit radicaal-rechts werden genoemd, zijn nu mainstream.

De asielcrisis brengt de federale regering ernstig in verlegenheid. Die had toch al geen te beste week, nadat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert het vooruitzicht op een fiscale hervorming kelderde, en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met plannen kwam die alweer weinig begeestering uitlokten.

Wie mogelijk opgelucht kijkt naar die federale spanningen, is Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Ook boven zijn coalitie hangt er crisis in de lucht, door het uitblijven van een stikstofakkoord. Dan is elke afleiding welkom.