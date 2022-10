Een grondige hervorming van de partijdotaties lijkt stilaan onafwendbaar

De Morgen-hoofdcommentator Bart Eeckhout schrijft wekelijks deze ‘Politiek’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Dag lezer,

Good Move. Zo heet het ambitieuze mobiliteitsplan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest autoluwer moet maken. Het plan kreeg de voorbije jaren internationale prijzen, maar nu het in de praktijk moet omgezet worden in de verschillende Brusselse gemeentes neemt het verzet toe. In Schaarbeek liep het buurtprotest uit de hand: verkeerspaaltjes werden uitgerukt, bewoners raakten slaags met elkaar. Samira Atillah was aanwezig en luisterde naar voor- en tegenstanders.

Protest tegen verkeersplannen: het is van alle steden en gemeentes, groot en klein. Toch lijkt er in Brussel meer aan de hand. Het vaak emotionele verzet intrigeert me, als Brusselaar, al langer. De tegenstelling gaat verder dan voor of tegen de auto. Het gaat om een soort ‘klassenstrijd’, met als inzet het antwoord op de vraag: van wie is de stad?

Toevallig in de week dat het protest tegen de Brusselse mobiliteitsplannen ontplofte, publiceerde onze krant een reeks verhalen, waarin de ongevallenstatistieken geanalyseerd werden als een vorm van structureel geweld waarvoor de toleratie in de samenleving hoog blijft. Ann De Boeck maakte er een urgente onderzoeksreeks van, beklijvend en inzichtelijk tegelijk.

Buiten Brussel wekte de veroordeling van een professor van de KU Leuven voor de verkrachting van een studente veel beroering. De eerste klachten over grensoverschrijdend gedrag van de professor dateren al van 2010, in 2016 gebeurde de verkrachting en pas in 2018 durfde de studente een klacht in te dienen. Had de universiteit niet meer kunnen doen? Die vraag leidde ook tot een politiek stormpje, met Vlaams minister van Handhaving Zuhal Demir (N-VA) in het middelpunt van de belangstelling.

Gestormd had het vorige week ook al in het Vlaams Parlement, bij de opheffing van de onschendbaarheid van volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi, in aanwezigheid van haarzelf. El Kaouakibi verspreidde achteraf haar verdediging in een merkwaardige videoboodschap. De zaak werpt alweer een onfris licht op hoe politici en partijen zelf omgaan met de financiering die ze zelf krijgen van de overheid. Tel je bij de bekende partijfinanciering ook nog eens de verloning op van parlementaire medewerkers, die zich vaak inzetten voor het partijbelang, dan verdubbelt het feitelijk subsidiebedrag. Een grondige hervorming van die partijdotaties lijkt zo stilaan onafwendbaar.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout

