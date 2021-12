Eén Democratische senator dreigt cruciaal miljardenplan van president Biden te blokkeren

Het wetsvoorstel werd in november door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd en bevat veel financiering voor het sociale vangnet, waaronder goedkopere medicijnen, belastingverlagingen en kinderopvang. Maar veel geld is ook bedoeld voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het wetsvoorstel wordt ook wel Bidens versie van een New Deal genoemd. De New Deal was een omvangrijk sociaal en economisch herstelplan dat de toenmalige president Franklin D. Roosevelt in de jaren 30 initieerde om de VS uit de Grote Depressie te trekken.

Manchin zei tegen Fox News "alles geprobeerd te hebben" om zijn steun aan het voorstel te verlenen, maar vond de kosten uiteindelijk te hoog. "Mijn Democratische collega's in Washington zijn vastbesloten om onze maatschappij drastisch te hervormen op een manier die ons land nog kwetsbaarder maakt voor de dreigingen waar we voor staan", schreef Manchin in een verklaring op zijn website. "Ik kan dat risico niet nemen met een staatsschuld van 2.900 miljard dollar en reële en schadelijke inflatie, zoals Amerikanen merken bij het benzinestation, supermarkten en aan energierekeningen."

De Democratische senator Joe Manchin uit West-Virginia staat de pers te woord. Beeld AP

Overleg

Het Witte Huis en Manchin hebben de afgelopen weken veel overlegd over zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel en Biden heeft Manchin zelfs bij hem thuis in Delaware op bezoek gehad voor een ontbijtoverleg. Het Witte Huis heeft voor het plan de stemmen van alle vijftig Democratische senatoren nodig, aangezien de vijftig Republikeinse senatoren allemaal tegen zullen stemmen. Bij gelijke stemmen kan vicepresident Kamala Harris de beslissende stem geven.

Woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki zei tegen The New York Times dat Manchins uitingen als einde van het overleg tussen hem en Biden gezien wordt. "Zijn opmerkingen zijn een plotselinge en onverklaarbare ommekeer van zijn standpunt, en een breuk met zijn beloftes aan de president en collega's in het Huis en de Senaat."

Als het Witte Huis en Manchin het na het kerstreces niet eens kunnen worden, is het mogelijk dat de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer het wetsvoorstel in kleinere stukken opbreekt en voor de verschillende onderdelen steun van een aantal Republikeinen zoekt.