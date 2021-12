Een dag bikkelen in de Wetstraat: Minister Van der Straeten noemt ‘omkoping’-uitspraak van Bart De Wever ‘een nieuw dieptepunt’

Waar gaat dit over?

De kerncentrales in België. In een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) liet de leiding van Engie Electrabel eergisteren weten dat het energiebedrijf geen andere mogelijkheid ziet dan de sluiting van de kerncentrales tegen eind 2025, zoals voorzien in de wet op de kernuitstap. Er is geen tijd meer voor het zogenaamde plan B: het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales.

De federale regering voorziet een subsidiemechanisme om gascentrales te bouwen. Daar profiteert Engie wellicht het meest van.

Wat waren de uitspraken van De Wever?

“De essentiële vraag is: waar wordt Engie nu het rijkst van: van goedkope kernenergie blijven produceren, of van volgend jaar 200 miljoen subsidies van mevrouw Van der Straeten te tanken om zeer vuile gasenergie te produceren? Die hamvraag is niet gesteld”, zei De Wever vanmorgen op Radio 1.

“Engie heeft Win for Life gewonnen met die subsidies”, ging de N-VA voorzitter verder. “Van der Straeten heeft Engie eigenlijk omgekocht, ik heb er geen ander woord voor.”

Bart Eeckhout over het echte doel van Bart De Wever: ‘Inhoudelijk is de kernuitstap al lang beslecht. Het gaat nu over iets anders’

Hoe reageert de minister?

Van der Straeten is niet opgezet met De Wevers verklaringen. “Het is absoluut een uitspraak van een bedenkelijk niveau en waarin de ethiek ver te zoeken is”, reageerde ze vanmiddag in het VRT-programma ‘Villa Politica’. Van der Straeten doet naar eigen zeggen op een andere - ernstige - manier aan politiek. “Het is een nieuw dieptepunt van retoriek van meneer De Wever.”

Van der Straeten benadrukt dat het een bijzonder ernstige discussie is: het gaat over de bevoorradingszekerheid van het land. “Dat is een ernstig dossier en geen dossier van spektakelpolitiek.” Van der Straeten zegt dat ze net teruggekeerd is in de politiek om het energiedossier weer vlot te trekken. “Ik wéét wat er kan, ik wéét wat er mogelijk is. De voorbije jaren hebben we veel stilgestaan en is er veel drama geweest, terwijl we nú vooruit moeten gaan.”