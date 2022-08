Ecolo-minister Philippe Henry kan deur niet meer uit zonder lijfwachten na doodsbedreigingen

‘Hij wordt geframed als de wereldvreemde Ecolo-technocraat die zelf met een Tesla van 84.000 euro rijdt.’ Hoe een al maanden etterend debat over de nieuwe verkeersbelasting ertoe leidde dat Waals minister Philippe Henry met permanente politiebewaking door het leven moet.

Het werd voor het eerst vorige vrijdag zichtbaar tijdens de jaarlijkse landbouwbeurs in Libramont. Waals minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit Philippe Henry (Ecolo) bracht een kort bezoek, omringd door lijfwachten. De 51-jarige Luikse politicus ontving vorige week op zijn kabinet een brief met doodsbedreigingen en die werd door het Nationaal Crisiscentrum voldoende ernstig geacht voor een persoonlijke beveiliging, elke dag, de klok rond.

Volgens het kabinet had de dreiging betrekking op “een lopend regionaal hervormingsdossier”, maar concreter hoefde de uitleg niet om te doen begrijpen dat het gaat om Henry’s al maanden onder vuur liggende hervorming van de verkeersbelasting. Hij zei daarover op 9 juni zelf tegenover de RTBF: “Er zijn te veel auto’s en we gebruiken ze te veel.”

Rolls Royce

De nieuwe Waalse autofiscaliteit, die vooral lichte voertuigen met een lage CO 2 -uitstoot wil bevoordelen, zou er eerst komen op 1 januari 2023 en is al uitgesteld tot juli 2023. Er kwam forse kritiek van mobiliteitsfederatie Traxio dat becijferde dat bezitters van middelgrote en grotere auto’s hun autotaks met enkele duizenden euro’s zullen zien stijgen. Autobezit zou zo in Wallonië plots ook een smak duurder worden dan in Vlaanderen of Brussel.

Ook de radicaal-linkse PTB laat al maanden geen gelegenheid onbenut om de volgens haar absurde kantjes van het nieuwe voorstel van belastingsysteem onder vuur te nemen. Een eigenaar van een BMW X6 betaalt straks 3.210 in plaats van 88 euro, maar in één moeite door zien ook eigenaars van breaks en bestelwagentjes er jaarlijks honderden euro’s bij komen.

Vorige week haalde Waals Parlementslid Germain Mugemangango (PTB) de Franstalige kranten met cijfers van de studiedienst van zijn eigen partij. “Er is een plafond van 3.210 euro”, zegt hij. “Hierdoor gaan eigenaars van sommige categorieën na vijf jaar al minder autotaks betalen dan ze vandaag doen. De eigenaar van een nieuwe Rolls Royce of een Bentley is zo beter af dan een klein gezin met kinderen dat geen vrije keuze heeft en met een Renault Scenic rondrijdt.”

De PTB lanceerde eerder ook een online campagne die de 1,5 miljoen euro die de leden van de Waalse regering uitgaven aan hun eigen wagenpark vergeleek met het budget voor armoedebestrijding: 300.000 euro.

“Wij kunnen deze doodsbedreigingen uiteraard niet hard genoeg veroordelen”, zegt Germain Mugemangango. “Zoiets is totaal onaanvaardbaar, in wat voor publieke controverse ook, en al helemaal als je weet dat het nieuwe stelsel weliswaar al is gefiatteerd door de Waalse regering, maar nog voorbij een hele reeks consultatierondes moet. Er moeten nog een hoop bijsturingen komen, maar het neemt niet weg dat er bij veel Walen enorm veel woede en onrust bestaat over wat dat nieuwe stelsel voor hun al zwaar getroffen gezinsbudget gaat betekenen.

“Minister Henry heeft nu ongeveer iedereen tegen zich in het harnas gejaagd: eigenaars van SUV’s, van breaks en zelfs van grotere elektrische wagens, die door hun batterijen een hoop gewicht torsen. Het nieuwe systeem wil wagens gaan belasten volgens gewicht, en dat is een fout uitgangspunt. Men is bezig met het Waalse budget, niet met het klimaat.”

Technocraat

Philippe Henry trad in 1997 tot de Franstalige groenen toe met een diploma van burgerlijk ingenieur en een master in management. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Nokia-generatie: hoog opgeleid en slim, maar veel minder bekend bij het publiek dan pakweg medestichter van de partij Bernard Wesphael of Vincent Decroly – die beiden de partij verlieten. Henry was een tijdlang politiek directeur van Ecolo en werd minister van Leefmilieu en Mobiliteit in de regering-Demotte II (2009-2014). Hij werd dat opnieuw in de regering-Di Rupo III. De Ecolo-leden verkozen hem boven Emmanuel Disabato, zoon van een bij Forges de Clabecq ontslagen werknemer.

“Wij voelen ons bij de PTB totaal niet verantwoordelijk voor deze doodsbedreigingen”, zegt Mugemangango. “Want er zit ook een weinig verheffend politiek kantje aan dit verhaal. Deze hervorming is gewild door de hele Waalse regering, dus naast Ecolo ook PS en MR. Door de versnelde elektrificatie van het Waalse wagenpark en de bestaande voordelige regeling voor elektrische wagens gaat de verkeersbelasting straks niet meer opbrengen wat ze deed. Philippe Henry heeft van zijn coalitiepartners de opdracht gekregen om daar een oplossing voor te vinden en dat probeert hij dus. Maar de andere partijen laten in dit dossier niks van zich horen. Philippe Henry wordt nu geframed als de wereldvreemde Ecolo-technocraat die zelf met een Tesla van 84.000 euro rijdt en totaal geen idee heeft van wat hij voor de modale Waal aanricht. Hij haalt de kastanjes uit het vuur voor de hele regering en dat maakt de situatie nu wel erg zuur.”

Ook over die Tesla maakte de PTB zelf de voorbije maanden al heel veel drukte. “Ja, terecht”, vindt Mugemangango. “Als je als minister tegen de mensen zegt dat ze minder met de auto moeten rijden, zou je kunnen overwegen om het goede voorbeeld te geven.”