Ecolo en Groen gaan met Défi praten over Brussels bestuur

Alleen DéFI kan het CDH en de MR in Brussel aan een meerderheid helpen. Maar de partij wil eerst samen met Ecolo een eisenbundel opstellen over goed bestuur. DéFI-voorzitter Olivier Maingain zei afgelopen weekend dat hij de huidige Brusselse coalitie - met PS en zonder MR - wil verderzetten.

DéFI wil wel met Ecolo praten over maatregelen rond behoorlijk bestuur, om zo de andere partijen te dwingen om over dat thema duidelijk stelling in te nemen. Dinsdagnamiddag praten DéFI en de groenen hierover met elkaar in de Kamer.

De PS wil over alles wat goed bestuur aangaat, meepraten. "Geen taboes", luidt het in een mededeling van de Brusselse PS. "Wat ook de toekomst van de Brusselse regering moge zijn, we zijn bereid om radicaal de manier van besturen te veranderen op welk vlak dan ook. Om op die manier van Brussel een voorbeeldregio te maken", luidt het in een mededeling van de Brusselse PS.