Dwingen Franstalige socialisten Vivaldi tot een pensioenakkoord ‘light’?

Komt de regering-De Croo nog voor de nationale feestdag tot een akkoord over het hypergevoelige pensioendossier? De kans bestaat dat ze het bij een light hervorming houdt. Correctie: moet houden. PS blijft zich onverzettelijk gedragen.

De regeringstop zit sinds maandagmiddag, voor de zoveelste keer, samen over de pensioenen. De discussie over de herinvoering van de pensioenbonus, een vorm van deeltijds pensioen, de versterking van de pensioenrechten van vrouwen en de toegang tot het minimumpensioen sleept intussen drie weken aan. Vooral over dat laatste punt is al ellenlang gedebatteerd. Vergadering na vergadering botst premier Alexander De Croo (Open Vld) op hetzelfde probleem: PS, de grootste partij binnen de coalitie, gaat niet akkoord met wat op de onderhandelingstafel ligt.

Een Vlaamse socialist vertelt: “Zondag lag een compromisvoorstel op tafel waar zes van de zeven coalitiepartijen zich in konden vinden. Maar bij de PS bleef het ‘njet’. De kans dat er nog een volwaardig akkoord uit de bus komt voor 21 juli (traditioneel de start van de zomervakantie in de Wetstraat, JVH) wordt steeds kleiner. Mogelijk zal de regering overschakelen op een light deal, met daarin de punten waarover men het vandaag wel eens kan raken. Bijvoorbeeld de pensioenbonus en de versterking van de pensioenrechten van vrouwen. Daarover zijn alleen nog technische discussies bezig, onder meer over de som van de pensioenbonus.”

Effectief gewerkte jaren

De netelige vraag hoeveel effectief gewerkte jaren nodig zijn voor de toegang tot het minimumpensioen en wat daarbij telt als een zogenaamde gelijkgestelde periode blijft momenteel pijnlijk onbeantwoord. Wat deze toegangsvoorwaarden betreft, wil PS nauwelijks toegeven op haar standpunt. De toegang tot een minimumpensioen moet soepel zijn. Anders dreigen te veel mensen uit de boot te vallen, stellen de socialisten. In Wallonië staan zij onder druk van de PTB, de uiterst-linkse partij van voorzitter Raoul Hedebouw, die stevig oprukt in de peilingen.

“We willen dat iedereen rond de tafel denkt aan het algemeen belang en niet alleen het welzijn van de partij. Dat ondergraaft het vertrouwen en sterkt net de extremen. Er moet nu echt vooruitgang geboekt worden. Anders staan we allemaal voor een zomer in mineur”, klinkt het bij Groen. Ook bij de Vlaamse groenen wordt rekening gehouden met een light pensioendeal.

Zondag brachten urenlange bilaterale gesprekken tussen premier De Croo, PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne en PS-minister van Pensioenen Karine Lalieux geen soelaas. ’s Avonds moest de regeringstop alweer vaststellen: landen lukt helaas niet. Volgens meerdere bronnen kregen Dermagne en Lalieux heel duidelijke marsorders van partijvoorzitter Paul Magnette. Ook vorige week werd zwaar gedebatteerd over het pensioendossier. Al zeggen alle partijen dat de sfeer rond de tafel ‘behoorlijk’ en ‘zakelijk’ is.

Bij Open Vld wil men nog voluit gaan voor een volwaardig akkoord. Dus ook over het minimumpensioen. De teneur onder de liberalen: het gaat sowieso om een bescheiden hervorming. Als daar nu nog het belangrijkste deel wordt uitgehaald, blijft er te weinig over. “De minimumpensioenen zijn ongeveer het enige wezenlijke in de deal”, reageert een bron. “De vraag is nu toch vooral: wat willen ze bij de PS? De andere partijen moeten die vraag ook maar eens stellen.” Bij Open Vld vindt men dat de PS voor het blok gezet moet worden. Het is zes tegen één binnen de coalitie. Anders wordt blokkeren beloond en dat kan niet, luidt het.