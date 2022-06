Dramatische verkiezingsnacht voor Boris Johnson, zijn partijvoorzitter treedt af: ‘Iemand moet verantwoordelijkheid nemen’

Bij tussentijdse verkiezingen verloor Boris Johnsons Conservatieve partij, de Tories, in het noorden van Engeland de stad Wakefield aan Labour en in het zuidwesten ging het landelijke kiesdistrict Tiverton-Honiton naar de Liberaal-Democraten. Vooral dat laatstgenoemde verlies is pijnlijk. Na de verkiezingen eind 2019 hadden de Tories er een meerderheid van 24.000 stemmen. Niet eerder wist een partij zo’n voorsprong tijdens een tussentijdse verkiezing te verspelen.

De verkiezingen werden gehouden vanwege twee schandalen. In Wakefield moest de twee jaar geleden gekozen afgevaardigde Imran Ahmad Khan opstappen vanwege een veroordeling wegens seksueel misbruik van een minderjarige jongen. Zijn fractiegenoot Neil Parish kwam in het verre zuidwesten in de problemen nadat hij onlangs in het parlement, al dan niet per ongeluk, naar een pornowebsite zat te kijken.

Voor kiezers vormen tussentijdse verkiezingen als deze een kans om een oordeel te vellen over de zittende regering. En nu is dat oordeel vernietigend. Johnson wordt al een half jaar achtervolgd door onthullingen over borrels die in zijn ambtswoning in Downing Street werden gehouden, terwijl de rest van het land in coronalockdown zat. Vervolgens zou hij daarover hebben gelogen in het Lagerhuis.

Informeel pact

De slechte economische situatie helpt ook niet en binnen eigen kring wordt Johnson ervan beticht geen conservatief beleid te volgen. Ondertussen zou hij de partij in diskrediet brengen met zijn gedrag. De oppositie besloot de kans te benutten door een informeel pact te vormen: Labour voerde geen campagne in Tiverton-Honiton, terwijl de Liberalen weinig deden in Wakefield.

Het bleek een succesvolle strategie te zijn. Zo succesvol zelfs dat Oliver Dowden, voorzitter van de Conservatieven, vrijdagochtend per brief zijn ontslag aanbood aan Johnson. “Onze aanhangers zijn boos en teleurgesteld door de recente gebeurtenissen en ik deel deze gevoelens”, schreef hij. Dowden, die als loyaal bekendstaat, voegde daaraantoe dat “iemand verantwoordelijkheid moet nemen”. Dat mag opgevat worden als duidelijke hint aan Johnson.

De premier zelf arriveerde op de dag van het stembusdebacle in Rwanda, om een bijeenkomst van de Britse Gemenebest bij te wonen. Vragen van media over de verkiezingsuitslag ontliep hij.

Zwaar gehavend

De nederlagen zijn zeer schadelijk. In Tiverton gaat het om een district dat zo conservatief en pro-Brexit is als maar kan, terwijl Wakefield behoort tot Labours zogenoemde ‘Rode Muur’, die Johnsons Conservatieven eind 2019 hadden vernietigd.

In december kreeg Johnson ook al een tik uitgedeeld bij een verloren tussentijdse verkiezing in Shropshire. Eerder deze maand overleefde Johnson een vertrouwensstemming van zijn fractie, maar kwam zwaar gehavend uit die strijd. Een dergelijke stemming kan maar een keer per jaar worden gehouden, dus op papier is de premier veilig. Na deze nederlagen zullen zijn critici naar nieuwe wegen moeten zoeken om Johnson weg te krijgen.