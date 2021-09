► ‘Donnez-moi un break’: Boris Johnson reageert op Franse rel over misgelopen onderzeeërs-deal

Bekijk: Boris Johnson over de heisa rond AUKUS

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië kondigden vorige week aan dat ze samen in het nieuwe militaire veiligheidspact AUKUS stappen. Het nieuws kwam echter als een donderslag bij heldere hemel voor Frankrijk, dat op het punt stond om een akkoord te sluiten met Australië voor de levering van onderzeeërs ter waarde van 56 miljard euro. Die deal viel in het water, want via AUKUS krijgt Australië immers toegang tot technologie voor nucleaire onderzeeërs.

Frankrijk beschuldigde de Amerikaanse president Joe Biden ervan hen een mes in de rug te steken en te handelen als zijn voorganger Donald Trump. Parijs riep ambassadeurs van de Verenigde Staten en Australië terug.

Gefrustreerd door het Franse gemor, reageerde Johnson in een mengeling van Frans en Engels. “Ik denk dat het tijd is voor een aantal van onze beste vrienden over de hele wereld om ‘prenez un grip’ over dit alles, ‘donnez-moi un break’, want dit is fundamenteel een grote stap voorwaarts voor de wereldwijde veiligheid”, klonk het vandaag, een dag nadat hij een ontmoeting had met Joe Biden in Washington.

“Het (pact, red.) heeft niet de bedoeling iemand uit te schakelen, het is niet vijandig tegenover China, bijvoorbeeld, het is er om de banden en de vriendschap tussen drie landen aan te halen,” aldus Johnson.

‘Marginalisering van Europa’

De boude uitspraken van Johnson zijn voor Parijs vermoedelijk olie op het vuur. Volgens twee diplomatieke bronnen zijn er instructies om de contacten met het Verenigd Koninkrijk voorlopig in te perken. “’Global Britain’ is er blijkbaar op gericht om Groot-Brittannië wereldwijd op de kaart te zetten en Europa tegelijkertijd te marginaliseren. Dat kunnen we niet accepteren”, reageerde een diplomatie bron, verwijzend naar de slogan die Johnson gebruikte om de Britse ambities na de brexit te omschrijven.

De Franse president Emmanuel Macron sprak vandaag via de telefoon met zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden over het duikbotenconflict. Het duo kwam overeen dat ze elkaar in oktober in Europa zullen treffen, deelde het Witte Huis mee na afloop van het gesprek. Macron stuurt volgende week de Franse ambassadeur ook terug naar Washington om er “intensief te beginnen samenwerken met vooraanstaande Amerikaanse diplomaten”, zei het Witte Huis verder.