Donald Trump twijfelt niet over zijn kansen en noemt zichzelf de ‘45ste en 47ste’ president van de VS

Bekijk Trumps uitspraak

De video werd opgenomen tijdens een spelletje golf op een van Trumps golfbanen in Florida. Wanneer de beelden precies gemaakt zijn, is niet bekend.

Trump heeft publiekelijk nog altijd geen nieuwe presidentiële campagne aangekondigd, maar heeft wel al meermaals laten doorschemeren dat hij in 2024 een nieuwe gooi naar het presidentschap zou willen doen. In november vorig jaar zei hij nog dat hij “waarschijnlijk” tot de tussentijdse verkiezingen van dit jaar zal wachten met een eventuele aankondiging.

Bij een rally in Iowa in oktober vorig jaar liet hij wel weten zijn campagneslogan al klaar te hebben voor het geval hij in de race zou stappen: ‘Make America Great Again, Again’ - Maak Amerika Weer Groot, Opnieuw’.

Immens populair

Ondanks zijn controversiële presidentschap en de talloze juridische problemen die Trump heeft, is hij nog steeds immens populair bij zijn achterban en veruit de populairste mogelijke Republikeinse presidentskandidaat. Uit een peiling van Reuters en Ipsos in december vorig jaar bleek dat Trump 43 procentpunten voorlag op de gouverneur van Flordia, Ron DeSantis, die ook presidentiële aspiraties heeft. Trump zou er wel voor open staan om hem als running mate te hebben voor het vicepresidentschap.

Andere Republikeinen die al gehint hebben op een gooi naar het presidentschap zijn de Texaanse Senator Ted Cruz, Trumps oud-vicepresident Mike Pence en oud-gouverneur van New Jersey Chris Christie, een oud-bondgenoot van Trump maar inmiddels een uitgesproken criticus van de voormalige president.