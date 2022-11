Donald Trump heeft met Truth Social een kleinere megafoon die hem een flinke som kan opleveren

Donald Trump heeft betere tijden meegemaakt. Drie weken geleden verloren de meeste Republikeinse kandidaten die hij had gesteund bij de tussentijdse verkiezingen. Twee weken geleden liep de aankondiging van zijn presidentiële ambities uit op een sof. En deze week kreeg zijn imago van succesvolle zakenman een knauw toen in de marge van een rechtszaak bleek dat hij tien jaar op rij verliezen heeft gerapporteerd. Alleen al in 2009 en 2010 ging dat gezamenlijk om 900 miljoen dollar.

Toch was er deze week ook goed nieuws voor de 45ste president van de Verenigde Staten. Hij houdt namelijk zijn kansen gaaf om 300 miljoen dollar in zijn zak te steken. Die hingen aan een zijden draadje.

Dat gaat over Truth Social, het sociaal netwerk dat Trump oprichtte nadat Twitter hem in januari 2021 had verbannen vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool. Truth Social, dat op dit ogenblik enkel toegankelijk is voor Amerikanen en naar schatting tien miljoen gebruikers heeft, is een soort echokamer voor uiterst rechts. Het maakt deel uit van de Trump Media & Technology Group (TMTG). En dat bedrijf wil graag naar de beurs omdat er (onder Trumpfans) veel enthousiasme is voor een Trump-platform. Daar valt dus een mooie cent aan te verdienen, weet de vastgoedboer.

Beleggingsfraude

TMTG wilde niet naar de beurs op de klassieke manier, waarbij zakenbanken rondhoren welke partijen geld op tafel willen leggen en tegen welke prijs. Daarmee is dan een prospectus gemoeid dat in detail uitlegt wat het bedrijf doet, wat de plannen en marktomstandigheden zijn, en de uitdagingen en gevaren.

Nee, TMTG wilde naar de beurs via een zogeheten Special Purpose Acquisition Company (spac), een kattenluikje dat toelaat dat je zonder veel poespas op de aandelenmarkt kunt belanden. Spacs trekken eerst zelf als een zak geld naar de beurs (wat van het vereiste prospectus een lachertje maakt), om daarna te fuseren met een niet-beursgenoteerd bedrijf. Die laatste neemt de beursnotering over, de spac-beleggers krijgen in ruil een belang in het bedrijf.

Hoewel de regelgeving rond spacs dus veel minder streng is dan bij een klassieke beursgang, zijn er wel nog altijd regels. Een belangrijke is dat een spac pas gesprekken mag aanknopen met potentiële overnamekandidaten ná zijn beursnotering. En als het toch eerder gebeurt, moet dat worden gemeld. Anders is er sprake van beleggingsfraude.

En hier stinkt het. De Amerikaanse toezichthouder SEC vermoedt dat de spac Digital World Acquisition Corp (DWAC) speciaal is opgericht om TMTG naar de beurs te brengen. Amper een maand nadat de aandelen van deze spac in september 2021 vrij verhandelbaar waren, kondigde het management al een akkoord met TMTG aan.

Eerst ontkende DWAC nog dat er voorafgaand aan de beursgang contacten waren geweest met TMTG, maar de spac moest uiteindelijk toch toegeven dat die wel degelijk hadden plaatsgevonden. Al zouden die ‘niet substantieel’ geweest zijn.

De toezichthouder onderzoekt nu of de regels zijn overtreden, waardoor de deal on hold staat. Dat is problematisch voor DWAC, want in het prospectus van de spac staat dat de overname voor december dit jaar moet afgerond zijn, of de geldschieters van de spac krijgen de oorspronkelijke inleg terug.

Daar zijn die beleggers voor alle duidelijkheid zelf geen vragende partij voor. DWAC ging naar de beurs tegen 10 dollar per aandeel, en noteert nu rond de 23 dollar. Wie het aandeel in maart op de piek van 97 dollar heeft gekocht kijkt bij een terugbetaling aan tegen een verlies van 87 dollar per aandeel. Liever dus dat de deal doorgaat, dan zit er in die 23 dollar nog opwaarts potentieel. En dus stemden de aandeelhouders van de spac er woensdag mee in om de deadline van DWAC tot september volgend jaar te verlengen.

Terug op Twitter

Als de fusie met TMTG er uiteindelijk komt – nog altijd een groot vraagteken – loopt Trump dus binnen. Het nadeel van die financiële klapper is dat hij zichzelf heeft veroordeeld tot een kleinere megafoon. Op Truth Social (3,9 miljoen) heeft Trump maar een schijntje van zijn aantal volgers op Twitter (87,7 miljoen).

Lang maakte dat vanwege die verbanning niet uit. Maar vorige week liet Twitter-baas Elon Musk weten dat Trump opnieuw welkom is op Twitter. Een gouden kans dus voor de man die zijn presidentiële ambities wil uitventen. Toch blijft dit de meest recente tweet van Trump:

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 januari 2021

Waarom maakt Trump geen dankbaar gebruik van zijn omstreden rehabilitatie? Naar eigen zeggen omdat hij er geen boodschap aan heeft. ‘Ik vind Truth veel beter’, verklaarde hij begin november nog tegen digitaal mediabedrijf The Recount. ‘Het is slimmer, het is vriendelijker, en het kan ook heel gemeen zijn.’

Donald Trump says he “won’t go back” on Twitter amid speculation Elon Musk will lift his ban:



“I find Truth [Social] to be much better. It’s smarter, it’s friendlier, and also can be very nasty.” pic.twitter.com/T3WsWmmNYx — The Recount (@therecount) 1 november 2022

Toch is er meer aan de hand. In de overeenkomst die DWAC heeft gesloten met TMTG staat dat Trump moet ‘truthen’ en niet tweeten. Logisch ook, aangezien hij hét verkoopargument voor Truth Social is. Wel mag hij berichten zes uur later kopiëren naar andere sociale netwerken. Er is bovendien een opmerkelijke, en bijzonder vage uitzondering. Zo mag Trump ‘op elk moment op elk sociaal netwerk’ politieke boodschappen uitsturen.

Als Trump toch besluit om weer volop gebruik te maken van Twitter – zijn gespannen relatie met de waarheid is alom bekend – kan hem dat een aanklacht opleveren voor beleggingsfraude. Dan heeft hij namelijk de spac-beleggers misleid, stelt Eric Talley, hoogleraar ondernemingsrecht aan Columbia Law School. ‘Als het erop lijkt dat hij nooit de intentie had om weg te blijven van Twitter, maar dat hij alleen mensen wou overtuigen om de spac-deal af te ronden, dan is dat een schoolvoorbeeld van een rechtszaak over beleggingsfraude’, vertelde hij aan nieuwsmedium Semafor.