Dit zijn de grootste twistpunten op het Overlegcomité: ‘De Vlaamse regering huivert voor de coronapas’

Om 16u30 komt het Overlegcomité samen om zich te buigen over de snel stijgende coronacijfers. Waar zal het over gaan? We bellen met Stavros Kelepouris, politiek journalist bij De Morgen.

Volgens de geruchtenmolen keren de mondmaskers terug op veel plaatsen. Waarom is dat nodig?

Kelepouris: “Er valt niet meer aan te ontkomen. De besmettingenscijfers stijgen pijlsnel, en dat zal ook een effect hebben op de zorg in de ziekenhuizen. Dat effect zal dankzij de vaccinaties natuurlijk niet meer zo hoog zijn als in de vorige golven. Maar zonder ingrepen om de ciruscirculatie af te remmen, zal er in november wel weer dringende zorg uitgesteld moeten worden - of dat is toch wat de modellen van het adviescomité tonen.

“Mondmaskers in bijvoorbeeld winkels verplichten is dan een eenvoudige ingreep die relatief weinig moeite kost. Ze zijn vervelend, dat wel, maar niet zo vervelend als beperkingen op onze sociale contacten. Een strengere mondmaskerplicht heeft vooral gevolgen voor Vlaanderen, maar ik denk niet dat de Vlaamse regering zich heel zwaar zal verzetten. Minister-president Jan Jambon heeft andere katten te geselen.”

Zoals het Covid Safe Ticket?

“Precies. De coronapas, zoals het in de volksmond heet. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil dat die coronapas veel vaker gebruikt kan worden dan nu het geval is. In Vlaanderen mag een CST enkel gevraagd worden in discotheken, en op evenementen met minstens 500 mensen. Vandenbroucke wil dat stevig omlaag, naar 50.

“De Vlaamse regering huivert voor dat idee. In Vlaanderen is meer dan 90 procent van de volwassenen gevaccineerd. Bij de regering vragen ze zich af: als dat niet volstaat om het leven enigszins normaal te laten doorgaan, wat dan wel?

“De Vlaamse regering heeft ook het gevoel dat ze door de federale regering voor voldongen feiten gesteld worden. Vandenbroucke heeft de voorbije dagen al zo nadrukkelijk gecommuniceerd over de zorgwekkende toestand dat de Vlaamse regering niet anders kan dan maatregelen nemen, of ze krijgt het verwijt de situatie niet serieus te nemen. En dat wist Vandenbroucke natuurlijk ook wel.”

Hoe zit dat nu met die noodtoestand?

“De federale regering wil de epidemische noodtoestand afkondigden. Dat klinkt heel hard en verontrustend, natuurlijk. Zeker op een moment dat we door de vaccinatiecampagne het ergste achter de rug hebben. Voor veel mensen klinkt die noodtoestand vandaag ongetwijfeld absurd.

“Maar de regering kan wettelijk niet veel kanten op. Tot nu toe heeft ze de coronamaatregelen onderbouwd met een drietal wetten die daar niet voor dienen. Intussen is er wel gewerkt aan een pandemiewet, die nu voor het eerst gebruikt zal worden. Maar om die te activeren, moet de regering eerst een epidemische noodsituatie afkondigen - zo staat het in de wet. Die noodtoestand is dus vooral een juridische kwestie.”

Moeten we allemaal terug van thuis werken?

“Neen. Er is niemand die daarvoor pleit, of toch zeker niet voor verplicht telewerk. Waarschijnlijk komt er wel een sterke aanbeveling om wat vaker van thuis te werken. Zo’n aanbeveling maakt eigenlijk geen iota verschil, maar kan wel een psychologisch effect hebben: het stuurt een signaal dat deze pandemie nog altijd niet achter de rug is, en dat voorzichtigheid nog altijd geboden is. Sommige mensen zullen daardoor misschien inderdaad vaker thuis werken, waardoor ze minder contacten hebben. En hoe minder contacten mensen hebben, hoe minder kansen het coronavirus heeft om zich te verspreiden.”