‘Dit was geen botte hakbijl om een kop te doen rollen’: Dedonder verdedigt ontslag generaal Boucké

“De waarheid is genuanceerder dan sommigen suggereren”, benadrukte minister Dedonder over het plotse vertrek van generaal Boucké. “Dit was geen kwestie van de botte hakbijl om een kop te doen rollen. Het opzet was ook niet om de verantwoordelijkheid af te wentelen op iemand anders. Of om iemand van een fout te betichten. Dit was een kwestie van drie partijen die in onderling overleg tot het besluit komen dat er geen basis was voor een verdere samenwerking.”

Dedonder vertelde dat haar werkrelatie met generaal Boucké al langer getroebleerd was. De onderlinge communicatie liep mank. “In februari 2021 gaf Boucké verschillende opvallende interviews over de aanwezigheid van extreemrechtse militairen in het leger. Daarna heeft hij me gezegd dat de risico’s onder controle waren. Jammer genoeg bleek dat niet zo. Toen de zaak-Jürgen Conings uitbrak, moest ik vaststellen dat hij de man niet kende”, aldus Dedonder.

Na de vlucht van Jürgen Conings op 17 mei werd minister Dedonder naar eigen zeggen pas vier dagen later door generaal Boucké geïnformeerd dat hij zelf nog nooit van Conings had gehoord. Volgens de minister liet Boucké vaak een vertwijfelde indruk. Voor en tijdens de zaak-Jürgen Conings. “Vorige week, tijdens zijn hoorzitting, heb ik hem met een vastberadenheid horen spreken die ik voordien nooit had vastgesteld (…) Ik heb hem nog voor de crisis aangemoedigd om zijn entourage te vergroten. Omdat ik vaststelde dat hij onder druk stond. Dat is nooit gebeurd.”

Dedonder kondigde vrijdagmiddag aan dat generaal Boucké ‘in onderling overleg’ opstapte. De ADIV faalde in de opvolging van de extremistische militair Jürgen Conings. Het onverwachte vertrek van Boucké viel slecht bij zijn collega-generaals. Volgens hen trof Boucké geen schuld. De ADIV kampt al jaren met een tekort aan middelen en mankracht. De onderzoeken – een door de krijgsmacht zelf en een door het Comité I – naar de zaak-Jürgen Conings toonden dit ook aan. De militaire inlichtingendienst kampt met een personeelstekort van ongeveer 20 procent. Generaal Boucké stond sowieso nog maar negen maanden aan het hoofd van de geheime dienst.

Bronnen uit de omgeving van minister Dedonder lieten daarop – off the record – verstaan dat generaal Boucké zelf had aangestuurd op een vertrek. Omdat hij het nieuwe actieplan van de minister niet zag zitten en omdat hij er mentaal doorzat. Iets wat generaal Boucké, die zich altijd ver van de media hield, vervolgens ontkende via Twitter. Hij liet maandagavond weten dat minister Dedonder hem al op 8 juli had laten verstaan dat ze hem wilde vervangen en hem een disciplinaire sanctie wilde opleggen voor de zaak Jürgen Conings. Finaal werd hij donderdag ontslagen.

Minister Dedonder blijft echter bij haar versie van de feiten. “De voortdurende druk en de noodzaak om de werking van de ADIV op korte termijn te verbeteren, bleken zwaar om dragen en maakten het moeilijk voor de generaal om in serene omstandigheden de nodige veranderingen aan de werking van de ADIV aan te brengen”, zei ze. Volgens haar was generaal Boucké vorige donderdag – “uiteraard” – gefrustreerd over het einde van zijn mandaat als topman van de militaire geheime dienst, maar tegelijk was hij ook “opgelucht voor zijn gezin en zichzelf”.