Dit is wat we wel en niet weten over de oorlog in Oekraïne

Video - De eerste beelden van de Russische invasie

• Oekraïne wordt, zo kan worden opgemaakt uit tal van berichten, aangevallen door Rusland vanuit het noorden, het oosten en het zuiden.

• Oekraïne en diverse media melden dat het Russische leger vanuit het buurland Wit-Rusland de grens is overgestoken. Deze operatie is mogelijk bedoeld om de hoofdstad Kiev te omsingelen en aan te vallen.

• Bewoners van Kiev proberen de stad te ontvluchten. Moldavië en Duitsland lieten al weten bereid te zijn om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.

• Uit tal van steden, van Kiev tot steden in Oost-Oekraïne, komen meldingen over explosies. Rusland zegt dat nu vooral artillerie- en raketaanvallen worden uitgevoerd op militaire bases en commandocentra om onder andere de Oekraïense luchtverdediging uit te schakelen.

• Pro-Russische separatisten in onder andere het oostelijke Donetsk zijn ook overgegaan tot de aanval. Ook hierbij zou sprake zijn van artilleriebeschietingen. De rebellen verklaarden eerder dat de gehele Donbas-regio, waarvan een flink deel nu in handen is van het Oekraïense leger, aan hen toebehoort.

• Ook uit de Krim, Odessa en Marioepol in het zuidoosten komen berichten over Russische aanvallen en troepenbewegingen. Het is nog onduidelijk of de Russen het gehele gebied rond de Zwarte Zee willen innemen.

• Beelden van bewakingscamera’s laten zien dat een colonne Russische legervoertuigen vanuit de Krim, dat in 2014 werd geannexeerd, Oekraïne binnentrekt.

• Oekraïne zegt dat tot nu toe minstens vijftig doden vielen door de beschietingen en dat een handvol Russische vliegtuigen, tanks en helikopters zijn vernietigd. Moskou ontkent verliezen te hebben geleden.

• Rusland claimde drie uur na de aanval dat Oekraïense luchtmachtbases en de luchtverdediging zware schade was toegebracht. Oekraïne ontkent dit. Een adviseur van Zelenski laat aan persbureau AFP weten dat er inmiddels 40 Oekraïense soldaten zijn gesneuveld. Daarnaast zouden er tien burgerslachtoffers zijn gevallen.

• De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de staat van beleg afgekondigd. Zelenski roept zijn bevolking op zich te verdedigen tegen de Russische inval.

• President Poetin ontkende in een tv-toespraak dat hij uit is op bezetting van Oekraïne. Hij zei dat het ‘constante gevaar’ uit Oekraïne moet worden uitgeschakeld.

• De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische aanval scherp veroordeeld en sprak van een ‘oorlog met voorbedachte rade die een catastrofaal mensenverlies zal veroorzaken’.

• De EU beantwoordt de Russische inval met exportverboden, het bevriezen van Russische financiële tegoeden in Europa en het weren van Russische banken op de EU-markt.