Dit is wat we nu weten over de invasie van Oekraïne

Video - De eerste beelden van de Russische invasie

• Oekraïne wordt aangevallen door Rusland vanuit het noorden, het oosten en het zuiden. De aanval begon woensdagnacht rond 4 uur vannacht Belgische tijd. De gevechten gingen de hele dag door.

• Het Russische leger viel vanuit buurland Wit-Rusland aan met tanks en legervoertuigen, ondersteund door helikopters. De Russische opmars richting Oekraïense hoofdstad Kiev gaat sindsdien erg snel. Bewoners van Kiev proberen de stad te ontvluchten.

• Uit tal van steden, van Kiev en steden in Oost-Oekraïne tot in Lviv aan de Poolse grens, kwamen vanmorgen vroeg meldingen over explosies. Rusland zei dat vooral artillerie- en raketaanvallen werden uitgevoerd op militaire bases en commandocentra om onder andere de Oekraïense luchtverdediging uit te schakelen.

• Ook pro-Russische separatisten in onder andere het oostelijke Donetsk gingen over tot de aanval. De rebellen verklaarden eerder dat de gehele Donbass-regio, waarvan een flink deel nu in handen is van het Oekraïense leger, aan hen toebehoort.

• De Krim, Odessa en Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne worden eveneens aangevallen. In het zuiden zouden de Russische troepen al tot aan de strategisch belangrijke rivier Dnjepr zijn doorgestoten en grote delen van Oekraïne onder controle hebben.

• Russisch president Poetin ontkende in een tv-toespraak dat hij uit is op bezetting van Oekraïne. Hij zei dat het ‘constante gevaar’ uit Oekraïne moet worden uitgeschakeld door een ‘denazificering en demilitarisering’ van het land. Waarnemers zien in die woorden bewijs dat hij een nieuw, aan Rusland getrouw, regime wil installeren in het land.

• De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische aanval scherp veroordeeld. De VS kondigen nieuwe, zware sancties aan tegen Rusland en sturen 7.000 extra manschappen naar Duitsland.

• De EU beantwoordt de Russische inval met exportverboden, het bevriezen van Russische financiële tegoeden in Europa en het weren van Russische banken op de EU-markt.