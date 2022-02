Dit is hoe de oorlog begon: tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad om die oorlog te voorkomen

Uitgerekend tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om oorlog in Oekraïne af te wenden, gaf de Russische president Vladimir Poetin het startsein voor die oorlog. Een reconstructie van een van de meest dramatische vergaderingen in het bestaan van de VN. ‘Voor oorlogsmisdadigers bestaat geen vagevuur, ze gaan rechtstreeks naar de hel.’

‘Ik heb één ding te zeggen, uit de grond van mijn hart: president Poetin, weerhoud je troepen van de aanval. Geef de vrede een kans. Er zijn al te veel mensen gestorven.’ Het is bijna negen uur ’s avonds plaatselijke tijd als de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, in New York deze rechtstreekse oproep doet aan de Russische president. Na een dag van verwarrende ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne probeert de Veiligheidsraad militaire escalatie tegen te houden. Dit is de ultieme wanhoopspoging.

Wat Guterres niet weet, is dat Poetin dan al op het punt staat Oekraïne binnen te vallen. Terwijl de ene na de andere VN-ambassadeur de hoop uitspreekt dat een diplomatieke oplossing nog op tijd komt, is het al te laat. Poetin geeft onaangekondigd een speech op de Russische staatstelevisie, precies op het moment dat in New York de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield de Russische president bijna smeekt ‘zijn troepen en vliegtuigen terug te sturen naar hun barakken’.

Vandaar dat de Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzja en de Oekraïense VN-vertegenwoordiger Sergej Kislitsia steeds op hun smartphones kijken.

Nebenzja zit in een dubbelrol: hij spreekt niet alleen als Russische VN-ambassadeur, maar leidt ook de vergadering, omdat Rusland deze maand toevallig net het roulerende voorzitterschap van de Veiligheidsraad vervult.

De vergadering is een uur bezig als Nebenzja namens Rusland meldt dat Poetin een ‘speciale militaire operatie’ heeft aangekondigd. Het doel is niet Oekraïne te bezetten, aldus Nebenzja, maar de Donbas-regio te ‘demilitariseren en te bevrijden van genocide’. Hij belooft dat hij zijn collega’s ‘op de hoogte zal houden’.

De Oekraïense VN-vertegenwoordiger Sergej Kislitsia. Beeld Getty Images

‘De ambassadeur van de Russische Federatie heeft drie minuten geleden gezegd dat zijn president een oorlog tegen mijn land heeft uitgeroepen. Kunt u on the record, nu, op dit moment, zeggen dat uw troepen geen Oekraïense steden aan het beschieten en bombarderen zijn? U heeft een smartphone. U kunt Lavrov (Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, red.) nu bellen. We kunnen pauzeren, dan kunt u naar buiten lopen om hem te bellen’, daagt Kislitsia hem namens Oekraïne uit.

Nebenzja zegt echter dat hij ‘niet van plan is Lavrov op dit tijdstip te wekken’. En volgens hem heet het Russische optreden ‘geen oorlog, maar een speciale militaire operatie in de Donbas’.

Kislitsia’s gezicht staat strak, op zijn van woede trillende onderlip na. Hij beheerst zich door lange stilten te laten vallen.

De Oekraïense gezant was deze woensdagavond naar het VN-gebouw gekomen met een verklaring om het geweld te bezweren – hij had Rusland willen vragen te bevestigen dat er in elk geval vandaag niet op Oekraïense burgers zou worden geschoten. ‘Die verklaring was 48 minuten geleden al grotendeels achterhaald.’

Hij zwaait met zijn eigen telefoon. ‘Het is te laat, beste collega’s, om te spreken over de-escalatie. De Russische president heeft (Oekraïne, red.) de oorlog verklaard. Moet ik de video laten zien?’ Hij richt zich rechtstreeks tot Nebenzja. ‘Jullie hebben de oorlog afgekondigd, terwijl het de verantwoordelijkheid van dit VN-orgaan is om de oorlog tegen te houden!’

Een vijftal onthutste diplomaten neemt nogmaals het woord om hun afschuw over de brute timing van Poetin uit te drukken. De Britse VN-ambassadeur Barbara Woodward noemt het een ‘sombere dag voor Oekraïne en voor de principes van de VN’.

Als zijn Russische collega Lavrov óf Poetin nu niet belt om het geweld te stoppen, kan Nebenzja deze vergadering niet leiden, zegt Kislitsia. ‘Voor oorlogsmisdadigers bestaat geen vagevuur. Ze gaan rechtstreeks naar de hel.’