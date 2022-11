Dit is het belangrijkste politieke debat dat nooit gevoerd wordt

Nieuwe, schrijnende gevallen van kindermishandeling drukken ons nogmaals met de neus op de problemen in de kinder­opvangsector. Wordt dit dan eindelijk het alarmsignaal voor al onze overheden om hun kerntaken te bepalen?

Een mens zou medelijden krijgen met Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn (cd&v). Pas is de minister terug uit ziekteverlof, of daar moet ze alweer puin gaan ruimen in de kinderopvang. “Ik trek me zulke dingen aan”, bekende ze in de krant.

Het vergt ook een sterke maag om de huiveringwekkende verhalen over kindermishandeling te verteren. Op alarmsignalen van soms wel tien jaar geleden werd sloom en in­adequaat ­gereageerd. Hier stelt zich, eens te meer, een probleem van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Niet voor de minister, wel voor de leiding van het toezichthoudende Agentschap Opgroeien. De nu aangekondigde exit van topvrouw Katrien Verhegge was onvermijdelijk geworden.

Dat is nog het eenvoudigste deel van het verhaal. Praat met eender wie in de sector en hij of zij zal meteen wijzen op een diepere malaise. De kinderopvang kreunt onder de jarenlange onderfinanciering en onderwaardering. Terwijl de vraag nog toeneemt, wordt het almaar moeilijker om geschikte werkkrachten te vinden.

De vorige regering loste dat op door meer kinderen per begeleider toe te staan – wat de job van de weeromstuit nog wat minder aantrekkelijk maakt en het welzijn van de peuters in het gedrang brengt. Omdat de nood zo hoog is, duwt de ook al onderbestafte inspectie niet te hard door op crèches die er de kantjes af lopen. Het is het tragische recept voor de horrorverhalen die nu opborrelen.

Het is tekenend dat de sector, niet eens onterecht, zelfs geen genoegen neemt met de beloofde investering van 115 miljoen euro. De financieringsnood is zoveel hoger. Tegelijk is er ook de realiteit dat de regering-Jambon haar budgettaire tekort en schuld misschien nog redelijk onder controle heeft, maar ook niet over eindeloze middelen beschikt. De roep om ‘meer, meer, meer’ is niet de juiste.

Véél overheid

Het probleem waar de Vlaamse regering op stuit, is het probleem van álle Belgische overheden. Met een overheidsbeslag (het percentage overheidsuitgaven in verhouding tot het totale bbp) van rond de 54 procent zit ons land mee aan de Europese top. We hebben, kortom, véél overheid en overheidsfinanciering. Maar de kwaliteit van de dienstverlening is soms pover. Het beeld wordt nog zorgelijker als je enkel naar de zogenaamde kern­taken kijkt: burgers beschermen (justitie, politie, leger) of verzorgen (welzijn, gezondheid, pensioen, armoede).

Die analyse is verre van nieuw. Al na de aanslagen in Brussel en Zaventem bleek dat het beknibbelen gaten in de veiligheidsketen had geslagen. Zulke tragedies leiden tot tijdelijke verhoogde aandacht en budgetten. Lopen daardoor de uitgaven te hoog op, dan wordt snel en weinig oordeelkundig bespaard, al dan niet met de blinde kaasschaaf. De fundamentelere vraag hoe het komt dat een overheid met zoveel middelen toch zo’n matige dienstverlening kan afleveren, blijft onbeantwoord.

Het antwoord is nochtans vrij eenvoudig: omdat te veel geld gaat naar overheidssteun die te ver verwijderd zit van de kerntaken. Ook dat bleek deze week weer, toen bleek dat de Vlaamse regering geld genoeg heeft om een opleiding in ‘cryptomunt­investeringen’ te subsidiëren bij kmo’s. Dat aardigheidje zit in dezelfde kmo-­subsidie­portefeuille waaruit twee jaar geleden, met schaamrood, ook al de opleiding tot helikopterpiloot of astrologie en shiatsu geschrapt werd. De vraag is pertinent of die hele kmo-portefeuille wel een kerntaak is.

Want het kerntakendebat, als het al gevoerd wordt, gaat enkel over het laaghangende fruit, kleine uitgaven die vrij rimpelloos geschrapt kunnen worden. Dat is de verdienste van het subsidieregister dat Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) heeft opgetuigd. Maar het echte debat zou dieper mogen gaan. Die crypto-opleiding bijvoorbeeld is een initiatief van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat jaarlijks zo’n 400 miljoen euro subsidies uitkeert aan bedrijven. Juist de genereuze sociaal-economische subsidies verklaren in ruime mate het hogere overheidsbeslag in België.

Zeker aan progressieve zijde is de terug­houdendheid groot om het kerntakendebat aan te vatten. De vrees leeft er dat het de opmaat wordt voor een minimale(re) staat, naar reaganesk model. Dat is een misverstand, al was het maar omdat België nog wel een eindje verwijderd zit van zo’n minimale staat. Of is het links om grote, logge, geld­vretende kabinetten en administraties te hebben, zoals in de budgettair noodlijdende gewesten ­Brussel of Wallonië het geval is?

Handig buiten beeld

Zoals Vooruit-medewerker Thijs Verbeurgt terecht stelt in een recente bijdrage in Samenleving & Politiek hebben progressieven juist te winnen bij een scherpere aflijning van de kerntaken. Omdat de combinatie van hoge kosten en matige service de legitimiteit ondergraaft van die essentiële overheidstaken. Wie wil immers nog in het spoor investeren als de treinen nooit rijden? Wie wil voor onderwijs betalen als de kwaliteit daalt? Wie gelooft in een wettelijk pensioen als het tekortschiet?

Natuurlijk wordt dit een lastig debat, voor links én rechts. Ook nu zul je zien dat de discussie door sommigen meteen verengd zal worden tot die over cultuursubsidies. Waar je ook de schroeven wat aandraait, staat meteen een lobbygroep klaar om te protesteren. Werkgeversorganisaties als Agoria bijvoorbeeld mogen graag flink tekeergaan tegen overdreven overheidsuitgaven, tot diezelfde overheid haar gunst­regime voor auteursrechten wil ­inperken.

Het is maar een voorbeeldje dat aantoont waarom de kerntakendiscussie het politieke debat is dat nooit gevoerd wordt. Wat je ook doet, rumoerige tegenstand zal er altijd zijn. Het is het grote verschil met het bestuurlijke debat dat al decennia­lang al te veel energie opslorpt: dat over staats­hervorming. Daar heeft geen enkele belangengroep last van. Dat die staatshervorming stilletjes mee het overheidsbeslag opdrijft, blijft handig buiten beeld.