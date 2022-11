‘Dit is de grootste tegenslag die Vivaldi en Open Vld te verwerken heeft gekregen’: over het ontslag van staatssecretaris De Bleeker

Goedenavond, Bart. Komt dit ontslag onverwacht?

“Ja, eerlijk gezegd toch wel. Er sudderde natuurlijk al langer een conflict tussen premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn partijgenote De Bleeker over de begrotingscijfers. De N-VA-oppositie ontdekte afgelopen week dat De Bleeker de eerder gepresenteerde cijfers eigenhandig naar beneden had bijgesteld, omdat ze ervan uitging dat tijdelijke energiemaatregelen structureel behouden zouden blijven, zonder dat ze rekening hield met mogelijke compensaties. De staatssecretaris werd teruggefloten, en dat kostte de premier en haarzelf donderdag een lastige dag in de Kamer. Maar daarmee leek de kous af.

“Nu blijken er opnieuw fouten in de begrotingscijfers te zitten. Echte fouten, ditmaal. Denk aan misrekeningen, fout geïnterpreteerde cijfers. Die heeft het kabinet De Bleeker wellicht zelf niet in de begroting gestopt, maar ze hebben ze ook niet opgespoord. Het resultaat is opnieuw een blamage voor het begrotingswerk van de regering.”

Is dat een voldoende reden voor ontslag?

“Voor de premier en de partijleiding blijkbaar wel. Op zich gaat het om redelijk oppervlakkige fouten, stommiteiten zeg maar, maar de indruk ontstaat wel dat de begroting broddelwerk is. Als je dan al een streepje achter de naam staan hebt, dan kan de exit snel volgen. Vergelijk het met voetbal: na een eerste gele kaart, is vaak nog weinig nodig om een speler bij een tweede overtreding van het veld te sturen. De Bleeker ging er in interviews graag prat op dat ze een ijzeren Thatcheriaanse begrotingsijver aan de dag zou leggen. Die ambitie heeft de staatssecretaris nooit kunnen waarmaken.”

Eerder deze week leek De Bleeker in de ogen van vele analisten nochtans het gelijk aan haar kant te hebben.

“Dat heeft wellicht de wrevel bij de premier nog versterkt. Over dat eerste conflict kan je je inderdaad afvragen of er überhaupt wel een feitelijke fout is gemaakt. Het lijkt dat De Bleeker daar voorzichtig en principieel wou handelen. Waarmee ze natuurlijk wel de eigen premier en regering te kijk zette. De staatssecretaris werd zo een beetje de heldin van de oppositie. Dat zit nu toch anders. Nu is er toch echt sprake van missers. En nogmaals: als je dan nog weinig krediet hebt bij je eigen partij, kan een ontslag het gevolg zijn”

Dit is geen goed nieuws voor de regering?

“Neen, dit is de grootste tegenslag die Vivaldi en zeker de Open Vld tot dusver te verwerken heeft gekregen. Dit ontslag duwt op de plek waar het pijn doet bij deze bonte coalitie. Er is bijzonder weinig begrotingsdiscipline. Dat heeft natuurlijk te maken met de opeenvolging van crises, maar het budgettaire uitgangspunt van dit land was al weinig rooskleurig en het tekort en de totale schuld lopen fors op. België is bij de zwakste leerlingen van de Europese klas en maakt weinig aanstalten om te hervormen. Daarover maakt ook de Europese Commissie zich zorgen.

“Dit conflict trekt de volle aandacht op die zwakke plek van de regering-De Croo. Zeker voor liberalen, die ideologisch toch voorstanders van begrotingsdiscipline behoren te zijn, is dit een pijnlijk verhaal.”

De nieuwe staatssecretaris wordt Alexia Bertrand? Wie is zij?

“Een verrassende keuze toch wel, want eigenlijk behoort Alexia Bertrand tot de MR. Voor de Franstalige liberalen leidde ze tot dusver de oppositie in het Brussels Gewest. Bertrand geldt als een groot talent, veeleer van het donkerliberale type, maar ze zat een beetje vast op haar plek. Verwacht werd dat Georges-Louis Bouchez haar al zou lanceren als minister van Buitenlandse Zaken, maar dat deed hij expliciet niet. Hij koos voor buitenstaander Hadja Lahbib, ook van Brussel. Met ook nog Sophie Wilmès erbij lopen de liberale topvrouwen in de hoofdstad zo wel erg dik.

“Bertrand was erg ontgoocheld over de keuze van Bouchez, maar deze wending komt iedereen goed uit. MR en Open Vld lossen een personeelsprobleem op: de ene partij heeft te veel toppers in de regio Brussel, de andere te weinig. Mevrouw Bertrand is overigens perfect tweetalig en was al eerder een graag geziene gast in politieke programma’s op de VRT. Ze is de dochter van Luc Bertrand, de bekende ondernemer, die nog altijd voorzitter is van de holding Ackermans Van Haaren.”