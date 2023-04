Dit is de dode hoek die elk pensioendebat kan doen ontploffen

Net als de inwoners van alle westerse welvaartsstaten (behalve de VS) wordt de Belg gemiddeld almaar ouder. Achter dat mooie gemiddelde schuilt evenwel een brede kloof van ‘gezondheidsongelijkheid’. Zolang die kloof niet wordt benoemd, zal elk debat over een pensioenhervorming, hoe noodzakelijk ook, explosief blijven.

Er schuilt een wrange metafoor in de discussie over de datum voor de stembusgang van 2024. De keuze voor 9 juni, mee bepaald door de Europese verkiezings­datum, valt lastig voor studenten, die dan in de examenperiode zitten. Dit al met al zeer beperkte probleem krijgt boven­matig veel aandacht van bezorgde politici die zich het lot van de studenten aantrekken en een andere datum eisen.

Die grote bekommernis is illustratief voor een politiek systeem dat de aandacht bij uitstek richt op de wensen van de brede en mondige middenklasse, waar studenten onmiskenbaar toe behoren. Het is tekenend dat de studenten­kwestie het hevigst wordt aangezwengeld door Groen en PVDA, toch progressieve partijen met oog voor ‘de kleine man’. Maar de zorgen van die kleine man krijgen vaak véél minder aandacht dan dit ene agendaprobleem.

Dat politici én opiniemakers zelf haast exclusief tot de groep van langer opgeleiden behoren, is bepalend voor de toon en het frame in vele kwesties. Nergens is dat zo duidelijk als in het pensioendebat.

Over het perspectief is er weinig discussie. Voor de pensioenen van de toekomst zijn er twee opties: ofwel zal er te weinig geld zijn om het wettelijke pensioen op een geruststellend niveau te houden, ofwel moeten de inkomsten van sociale zekerheid en overheid stijgen. Dat laatste is uiteraard verkieslijk en lukt het best als meer mensen langer aan de slag blijven.

Er is ook een sterk argument voor dat meer en langer werken: de stijgende levensverwachting. Mensen worden almaar ouder, en dus is het logisch dat ze ook wat langer aan de slag blijven om solidair bij te dragen in de oplopende pensioenkosten. Meestal eindigt de redenering daar. Buiten beeld blijft dat achter die gemiddelde levensverwachting grote verschillen schuilgaan. Opleiding is daarbij een goede voorspeller. Mensen die langer opgeleid zijn, leven door de bank genomen (véél) langer dan wie korter opgeleid is. Die verschillen lopen flink op, tot 6 à 7 jaar in de meeste Europese welvaarts­staten.

Dat is de zogeheten ‘gezondheids­kloof’, een van de sterkste en tegelijk meest onderschatte ‘discriminaties’ in onze samenleving. Zorgwekkend is dat die kloof zelfs nog toeneemt. Onderzoek van de Oostenrijkse gerontoloog Marc Luy uit 2019 toont aan dat in Europese welvaarts­staten als Denemarken en Italië het verschil in levensverwachting volgens opleiding met meer dan 2 jaar gestegen is tussen 1991 en 2011. In de Verenigde Staten is dat zelfs met meer dan 4 jaar.

Nog breder wordt de kloof als je kijkt naar de ‘gezonde levensjaren’, het aantal jaar dat ­iemand mag verwachten nog te leven zonder beperking. Bij kort opgeleide 25-jarige mannen in België ligt die verwachting meer dan 10 jaar lager dan bij hoger opgeleiden; bij vrouwen bedraagt de kloof zelfs meer dan 13 jaar.

SWT afschaffen

Verklaringen voor de verschillen zijn divers. Een ongezondere levensstijl speelt een belangrijke rol, maar evengoed een meer precaire woon­omgeving of werkomstandigheden die het ­lichaam zwaarder belasten. Maar er spelen ook minder verwachte verklaringen mee. Onderzoek verzameld door John Crombez, vroeger voorzitter van sp.a (Vooruit) en nu hoogleraar gezondheidseconomie aan de UGent, toont aan dat zelfs het preventie­advies bij kortgeschoolden anders is dan bij wie langer opgeleid is. Korter opgeleiden krijgen vaker de boodschap te horen dat ze een cholesterol­probleem met medicijnen kunnen bezweren, terwijl wie langer opgeleid is het advies krijgt om meer te bewegen en gezonder te eten.

Het punt is dat dit immense verschil in levensverwachting en gezonde levensjaren ook van doorslaggevend belang is bij het perspectief op langer werken of het loopbaan­einde. Toch gaat het daar amper over. Dit is de dode hoek in elk pensioendebat, omwille van de bias van de langer opgeleiden.

Afgelopen week riepen de voorzitters van cd&v en Open Vld bijvoorbeeld op om het stel­sel van werk­loos­heid met bedrijfstoeslag (of SWT) af te schaffen, nadat Gents onderzoek aantoonde dat oudere werkzoekenden in dat stelsel amper geactiveerd raken. Klinkt goed, of toch in de oren van de langer opgeleide peers. Verborgen blijft het feit dat voor (vaak korter opgeleide) mensen in zware beroepen het SWT zowat de enige kans biedt om vervroegd uit te treden, behalve werkloosheid of ziekte­verzekering. Het SWT afschaffen is dus het redelijk eenzijdig schrappen in de rechten van oudere werk­nemers die uitzicht hebben op een gemiddeld korter gezond leven.

Hetzelfde geldt voor het ontploffende pensioendebat in Frankrijk. Nogmaals: voorop staat dat langer werken onvermijdelijk is. Toch klopt het heersende frame niet dat wie zich verzet tegen de plannen van de Franse president Emmanuel Macron enkel luiheid, egoïsme en gebrek aan solidariteit met toekomstige generaties propageert. De concrete plannen treffen ook daar in het bijzonder wie korter geschoold is en mogelijk een korter leven voor de boeg heeft.

Het opschuiven van de minimumgrens van vervroegde uittreding voor de wettelijke grens van 67 bereikt is, heeft vooral impact op wie vroeger begint met werken. Wie pas na een lange studie begint te werken, komt sowieso nauwelijks in aanmerking voor die vervroegde uittreding. Ook dat is een kanttekening die je zelden hoort in het nogal eenzijdige pensioen­debat.

puntensysteem

Er is een poging gedaan om meer evenwicht in dat debat te krijgen. Aan het einde van de regeer­periode-Di Rupo leverde Frank Vandenbroucke, toen nog als hoogleraar sociaal beleid, samen met een excellent panel experts, bij toenmalig minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) een blauwdruk af voor een grote, algemene pensioenhervorming. Centraal in het plan stond een puntensysteem waarbij een werknemer per gewerkt jaar punten en dus pensioenrechten kon verzamelen. Wie zwaar werk leverde, kon bonus­punten krijgen (en dus vroeger stoppen, net als wie jong begint met werken). Ook financieel zou de kloof wat gedicht worden. Het was een uiterst verdienstelijke poging om de noodzaak om langer aan de slag te blijven fair en solidair te verdelen.

De grote hervorming heeft nooit een kans gemaakt. Vanop rechts haalde de regering-Michel de plannen meteen onderuit door vooreerst de wettelijke pensioenleeftijd verrassend te verhogen naar 67. Dat wekte zoveel wantrouwen dat verdere hervormingen moeilijk werden. Maar ook vanop links werd het puntensysteem gekelderd, omdat de vakbonden (ten onrechte) de grote ommezwaai wantrouwden. Vervolgens overlaadden ze de kar van de zware beroepen, door die te verwarren met zwaar gesyndiceerde beroepen, wat niet per se hetzelfde is. Het gevolg is dat de voordeligste uittredingsregels vandaag nog altijd niet zitten bij mensen met een echt zwaar beroep, maar wel bij een paar overheidsdiensten, zoals het leger of de NMBS.

Regering na regering bijt de tanden stuk op de ambitie om het pensioenstelsel duurzaam te maken voor een vergrijzende toekomst. Ook van de huidige regering-De Croo hoeft geen grote verandering meer verwacht te worden. De druk is groot én tegengesteld. Want hoezeer sombere begrotingsvooruitzichten de noodzaak om te hervormen ook accentueren, bij een groot deel van de werkende bevolking ligt morrelen aan de pensioenrechten extreem gevoelig. En dat heeft alles te maken met het niet erkennen van die ­gigantische gezondheidskloof.

Laat het een suggestie zijn voor een volgende regering. Elke pensioenhervorming staat of valt met het in rekening nemen van de verschillen in levensverwachting. Dat is niet onmogelijk: er ligt nog altijd een plan te wachten dat daar een goede aanzet toe levert. De huidige premier en de huidige minister van Sociale Zaken weten er alles van.