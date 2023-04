‘Dit incident zal de cohesie in de regering geen deugd doen’: Bart Eeckhout over het ontslag van staatssecretaris Schlitz

Sarah Schlitz (Ecolo), staatssecretaris voor Gelijke Kansen, neemt dan toch ontslag uit de federale regering. Vanwaar die beslissing? Hoofdcommentator Bart Eeckhout maakt een eerste analyse.

Goeiemorgen Bart, waarom neemt mevrouw Schlitz ontslag?

“Een opeenstapeling van fouten en blunders heeft haar werk onmogelijk gemaakt. Zo schat ze het alleszins ook zelf zo in, zo kondigde ze vanochtend vroeg al aan op de Franstalige RTBF-radio La Première.

“Schlitz werd vandaag opnieuw in de Kamer verwacht om zich te verantwoorden over het oneigenlijke gebruik van haar persoonlijke logo bij projecten die door haar diensten worden gesubsidieerd. Dat mag niet, maar Schlitz liet daarop na in de Kamer de volledige ware toedracht te vertellen over die praktijk: het was geen onhandigheid van de administratie, maar een bewuste praktijk die ze zelf in een subsidiegids had laten verspreiden. Dat was dus een leugen, en vervolgens liet Schlitz na die onwaarheid keurig recht te zetten.

“Vanochtend bleek ook nog eens, na berichtgeving in La Dernière Heure, dat ook vorig jaar al eens een logo van Schlitz op een Brussels subsidieproject was verschenen en stiekem weggehaald. Dat was wellicht de tik te veel. Je kreeg toch de indruk dat de moeilijkheden zouden blijven komen, met veel schade voor partij en regering tot gevolg. Ik vermoed dat er vanochtend al in alle vroegte telefoontjes vanuit de Wetstraat 16 zijn vertrokken naar Schlitz en Ecolo om te melden dat het ‘game over’ was. Er hing een nieuwe interpellatie tegen de premier zelf in de lucht vanwege de oppositie, en dus moest er wel ingegrepen worden”

Komt het ontslag onverwacht?

“Niet echt. Het geduld van de coalitiepartners met Schlitz was echt wel op, er was geen steun meer voor haar bij de anderen. Ook bij Ecolo zelf wisten ze hoe laat het was. Gisteren was het kabinet nog opgedragen om niet meer te communiceren, omdat elke interventie de zaak alleen maar verergerde. In zo’n sfeer van wantrouwen is het minste incident fataal.

“Vorige week al besloten de meerderheidsfracties om een week te wachten met het bevestigen van het vertrouwen, wat toch wel een erg ongebruikelijk maneuver is. Toen klonk bij MR en PS al streng dat ‘het minste materiële bewijs’ dat Schlitz niet de waarheid vertelde zou volstaan om het vertrouwen op te zeggen.

“De staatssecretaris kreeg dus een week de tijd om de boel te kalmeren, maar dat is haar niet gelukt, om het voorzichtig uit te drukken. Als je wordt geschoren, moet je stil zitten, luidt een Wetstraat-gezegde. Maar haar eigen kabinet bleef olie op het vuur gooien, met een erg bedenkelijke post op Instagram, waarin N-VA-oppositielid Sander Loones, de man die de kat de bel aanbond, geassocieerd werd met praktijken van extreem-rechts en zelfs het nazisme. Die post werd zelfs eerst nog gesteund door het officiële account van Schlitz, waarna het bericht pas onder druk werd ingetrokken.

“Echte excuses volgden pas later, maar daar was een interventie van de premier voor nodig. Toen wist je al: dit komt niet goed.”

Wat moeten we hier nu van denken?

“Het is toch merkwaardig hoe een bagatel, want meer is de oorspronkelijke fout niet, zo uit de hand kan lopen. Schlitz en haar partij Ecolo hebben dit incident totaal fout ingeschat, zodat het een majeure crisis kon worden. Een druppelende kaars werd een uitslaande brand.

“Regeringsleden die hun eigen logo op een project laten zetten, dat is natuurlijk een kwalijke praktijk, maar Schlitz is niet de enige die zondigt. Ook in de Vlaamse regering vind je er voorbeelden van. Met een eenvoudige ‘Sorry, mijn fout. Zal niet meer gebeuren’ was de kous af geweest.

“Maar pogingen om de fout toe te dekken met verdraaiingen van de waarheid maakten de zaak erger, waarna ook het besef ontbrak dat je op zo’n moment van vertrouwensbreuk uiteindelijk toch beter nederig de volledige ware toedracht kan vertellen. Dat is, opnieuw, het verschil met anderen die Schlitz voorafgingen in een dergelijke lastige situatie. Maar zo zagen ze het op het kabinet-Schlitz helemaal niet. Zij voelden zich slachtoffer van een heksenjacht en wilden zich verweren. Maar zo hebben ze het de ‘jagers’ in de oppositie wel erg makkelijk gemaakt.”

Loopt de regering averij op?

“Door het ontslag is erger vermeden. In andere partijen werd al een hele week gefluisterd dat dit de beste uitweg is. De federale regering verloor eerder ook al staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld), na een discussie over de opstelling van de begroting, waarbij De Bleeker anders en strenger rekende dan de premier.

“Daardoor duwde de oppositie wel de perceptie door dat de regering een staatssecretaris laat vallen die de waarheid probeert te spreken, terwijl een staatssecretaris die liegt, mag blijven zitten. Dit incident zal de cohesie in de regering geen deugd doen, met een partij, Ecolo, die zich niet gesteund voelt, maar de positie van Schlitz was nu eenmaal onhoudbaar geworden.”

En Ecolo?

“Voor de groenen is dit een zure appel om door te bijten. Ecolo, maar ook Groen, zit al een tijdje in het defensief. Denk aan de erg gecontesteerde beslissing om door te zetten met de sluiting van enkele kerncentrales.

“De context speelt ook mee. Het pensioendebacle in de parlementen heeft het al wankele vertrouwen in de politiek nog een extra knauw gegeven. De groenen zijn traditioneel een formatie die streven naar politieke vernieuwing en ethiek in de politiek. Dat imago is nu ook besmeurd geraakt.

“Tegelijk is dit ontslag wellicht intern bij sommigen moeilijk te verkroppen. Het idee dat Sarah Schlitz als progressieve vrouw minder mag dan een ander zit er toch wel diep in. Dat zal aanleiding geven tot frustraties.”