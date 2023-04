Dienst Vreemdelingenzaken mag straks net als politie mensen zonder papieren repatriëren

Het raakte wat ondergesneeuwd in de asieldeal van de federale regering, maar de maatregel zorgt toch voor debat: ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaan straks ook mensen zonder papieren onder dwang kunnen repatriëren naar hun land van herkomst.

Vandaag is dat een taak die enkel op de schouders van de luchtvaartpolitie rust. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) legt uit: “De ambtenaren zullen de terugkeer naar het herkomstland altijd escorteren samen met een politieagent. Het wettelijke kader dat voor de politie geldt, geldt dus ook voor hen. De ambtenaren zullen ook de nodige opleidingen krijgen. Maar weet dat de Dienst Vreemdelingenzaken vandaag ook al mensen begeleidt, bijvoorbeeld van de gevangenis naar een gesloten terugkeercentrum.”

Volgens De Moor is deze ingreep nodig. “De luchtvaartpolitie kampt met een capaciteitstekort en escorteert op vrijwillige basis. Willen we meer mensen die geen recht op verblijf in ons land terugkrijgen? Dan moeten we het aantal mensen die kunnen escorteren uitbreiden met ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en escorteurs van het Europese grensagentschap Frontex. Terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel van het migratiebeleid. Ik vind het noodzakelijk om dat te blijven verbeteren. Daar werk ik continu aan. Wie hier niet mag zijn, moet terug.”

Kortom: De Moor toont zich creatief met het oog op tekorten bij de politie. De Moor overlegde hierover met de federale politie. De terugkeercommissie onder leiding van de gewezen commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatslozen Marc Bossuyt verwees ook naar een gelijkaardige oplossing om het personeelstekort bij de luchtvaartpolitie en dus de problemen om mensen terug te sturen op te lossen. De vraag is natuurlijk of die profielen voor DVZ gemakkelijker te vinden zijn dan voor de luchtvaartpolitie.

206 repatriëringen gestopt door fysiek geweld

Oppositiepartij N-VA vindt het geen zinnige maatregel. “Totaal onverantwoord en onlogisch,” zegt Kamerlid en oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Verschillende uitgewezen personen gebruiken tijdens hun escorte geweld.” Dit blijkt uit de parlementaire cijfers die zijn partijgenoot Tomas Roggeman verzamelde.

“Vorig jaar mislukten liefst 1.423 gedwongen repatriëringen van personen die het bevel kregen ons land te verlaten. In 206 gevallen gebruikte de persoon in kwestie fysiek geweld, tot zelfs bij het betreden van het vliegtuig toe. Francken vindt het een gevaarlijke piste.

“Wees voorzichtig. Zijn jullie Semira Adamu (een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Nigeria die tijdens haar gedwongen terugkeer omkwam door politieagenten, IVDE) vergeten?”, zei Francken eerder in de parlementaire commissie. “Gaan ze ambtenaren orde, geweld en maatregelen laten afdwingen? En wat als dat misloopt? Een onderzoekscommissie zeker?”

Semira Adamu toont aan dat het ook onder leiding van politieagenten kan mislopen, werpt het kabinet van De Moor op. “Toen was er geen sprake van DVZ-ambtenaren die de repatriëring begeleiden. En sindsdien gelden er strenge regels voor de gedwongen terugkeer van mensen zonder papieren. Die regels zullen ook voor de ambtenaren gelden.”