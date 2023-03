Deze mannen zullen de komende vijf jaar China leiden

Nu Xi Jinping aan zijn derde termijn als president begint, voert hij ingrijpende veranderingen door in de rest van het leiderschap van het land. En het zijn vooral zijn trouwe bondgenoten die op promotie mogen rekenen.

De hoogste leider van China, Xi Jinping, is vrijdag benoemd voor een normdoorbrekende derde termijn als staatspresident. Daarmee formaliseert hij verder zijn positie als China’s meest dominante leider in decennia.

De aankondiging was geen verrassing: Xi zag toe op de afschaffing van presidentiële termijnlimieten in 2018 en in oktober verzekerde hij zich van een derde termijn als hoofd van de Chinese Communistische Partij, de positie waaruit zijn echte autoriteit voortvloeit. Nu in de komende dagen de jaarlijkse vergadering van de Chinese wetgevende macht wordt afgesloten, worden veel van zijn aanhangers bevorderd en krijgen ze de hoogste posten van het land.

Ze zullen tot taak hebben de economie die na drie jaar Covid-beperkingen wegkwijnt, nieuw leven in te blazen, de veiligheid te vergroten en te streven naar zelfvoorziening op het gebied van strategische technologieën. Dat moet een tegenwicht vormen tegen wat Xi heeft omschreven als een campagne van “algehele insluiting, omsingeling en onderdrukking” door de Verenigde Staten.

Voor veel van die posities zijn de keuzes al duidelijk, over een aantal bestaat nog enige onzekerheid. Hieronder een blik op de selectie.

Premier

Premier is de op één na machtigste positie in China, en die zal gaan naar Li Qiang, die afgelopen najaar is opgeklommen tot de nummer 2 in de Chinese Communistische Partij. Als premier wordt Li de hoogste bureaucraat van China, leidt hij de regering en heeft hij veel zeggenschap over het economisch beleid.

De positie is wel verzwakt onder Xi, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de vertrekkende premier, Li Keqiang, buitenspel heeft gezet. Maar sommige analisten zeggen dat Li Qiang een grotere - maar niet noodzakelijkerwijs invloedrijkere - rol kan spelen dan zijn voorganger. Li Qiang, voormalig secretaris van de Communistische Partij van Shanghai, is al lang een bondgenoot van Xi, en zijn benoeming is waarschijnlijk het gevolg van zijn vermeende loyaliteit aan de topleider. Afgelopen voorjaar hield hij bijvoorbeeld toezicht op de twee maanden durende coronalockdown in Shanghai, in het kader van Xi’s zero-covidbeleid.

Li’s ervaring met het leiden van economisch belangrijke regio’s - behalve in Shanghai bekleedde hij ook topfuncties in de welvarende provincies Zhejiang en Jiangsu - heeft de hoop aangewakkerd dat hij een bedrijfsvriendelijk beleid zal voeren. Maar het ontbreekt hem aan ervaring in Beijing, waardoor hij wellicht afhankelijker zal zijn van de blijvende steun van Xi en minder geneigd zal zijn een beleid te voeren dat niet strookt met de wensen van de topleider.

De nieuwe functie van Li zal zaterdag worden bevestigd en aan het eind van het congres zal hij zijn publieke debuut als premier maken op een persconferentie met doorgelichte vragen.

Li Qiang. Beeld AP

Uitvoerend vicepremier

De uitvoerende vicepremier is de hoogstgeplaatste van China’s vicepremiers, de functionarissen die rechtstreeks onder Xi en de nieuwe premier staan. Deze post zal naar verwachting gaan naar Ding Xuexiang, die de afgelopen jaren heeft gediend als secretaris en stafchef van Xi.

In deze functie zal Ding waarschijnlijk ook verantwoordelijk zijn voor het dagelijks economisch beleid. De vertrekkende vicepremier, Han Zheng, was een voormalige communistische partijsecretaris van Shanghai die de transformatie ervan tot kosmopolitische financiële hoofdstad in goede banen heeft geleid. Ding, daarentegen, heeft nooit een provincie geleid en werkte voornamelijk als technocraat achter de schermen.

Maar net als anderen die voor promotie in aanmerking komen, heeft Ding langdurige banden met Xi. Er wordt algemeen aangenomen dat hij de directeur is van China’s Nationale Veiligheidscommissie. Dat geheimzinnig orgaan heeft aan invloed gewonnen nu Xi de noodzaak van waakzaamheid tegen buitenlandse en binnenlandse bedreigingen heeft benadrukt. Ding heeft ook vaak met Xi gereisd, zowel in eigen land als overzee.

Han, de huidige vicepremier, is benoemd tot vicepresident van China. Dat is een grotendeels ceremoniële rol.

Ding Xuexiang. Beeld AP

Hoofd van de Chinese wetgevende macht

Zhao Leji, vorig najaar benoemd tot nummer 3 in de partijhiërarchie, werd goedgekeurd als hoofd van het Nationale Volkscongres. Dat is de Chinese wetgevende macht.

De wetgevende macht heeft officieel de bevoegdheid om wetten te maken en de grondwet te wijzigen, maar in werkelijkheid worden de beslissingen genomen door topambtenaren van de partij. Zhao heeft zich relatief gedeisd gehouden, maar zijn verantwoordelijkheden zijn de afgelopen jaren belangrijk geweest. Zo leidde hij de commissie voor discipline-inspectie van de partij, die belast is met de uitvoering van Xi’s campagne tegen corruptie en ontrouw onder functionarissen.

Die campagne is de sleutel geweest tot Xi’s consolidatie van de macht en de zuivering van rivalen. Voordat hij in 2017 de disciplinaire taak op zich nam, was Zhao een topambtenaar belast met personeelszaken van de partij, waardoor hij veel ervaring heeft met interne aangelegenheden.

Zhao Leji. Beeld AP

Hoofd van het politieke adviesorgaan

Tegelijk met de jaarlijkse wetgevende vergadering komt in Beijing ook een andere groep bijeen, die optreedt als een politieke adviesgroep voor de regering. Deze groep, die de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese Volk wordt genoemd, zal waarschijnlijk worden geleid door Wang Huning, de nummer 4 van de Communistische Partij.

In deze functie zal Wang toezicht houden op ongeveer 2.000 vertegenwoordigers die ogenschijnlijk politieke en sociale beleidsvoorstellen doen; in werkelijkheid werkt de conferentie meer als een soft power voor de partij, die middelen en niet-partijleden uit de hele Chinese samenleving mobiliseert om de agenda van de partij te steunen.

Wang staat bekend als de belangrijkste ideoloog van de partij: hij heeft drie opeenvolgende leiders gediend bij het maken van propaganda en het schrijven van toespraken en beleid. Hij heeft mee vorm gegeven aan Xi’s motto van de ‘Chinese Droom’ - een visie op nationale verjonging onder leiding van Xi - en zijn politieke opkomst wijst op de voortzetting van het harde, antiwesterse beleid van de partij.

Wang Huning. Beeld AP

Economische topman

He Lifeng, een andere voormalige trouwe assistent van Xi, zal nauw samenwerken met Li om de Chinese economie nieuw leven in te blazen. He, die naar verwachting vice-premier zal worden en toezicht zal houden op het economisch en industrieel beleid, is momenteel hoofd van de Chinese Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, het comité voor economische beleidsplanning van het land. In die functie heeft hij toezicht gehouden op het opstellen van China’s vijfjarenplannen en grote investeringsprojecten in binnen- en buitenland.

In vergelijking met de vertrekkende economische topman, Liu He - een in Harvard opgeleide econoom die ook de handelsbesprekingen met Washington leidde - heeft hij weinig buitenlandse ervaring. Hij werkte 25 jaar in de provincie Fujian in het zuidoosten van China, waar hij ook af en toe met Xi samenwerkte toen die daar in rang opklom, en werd daarna plaatsvervangend secretaris van de Communistische Partij in de megastad Tianjin.

Zijn nauwe banden met Xi doen vermoeden dat hij een sleutelrol zal spelen bij de uitvoering van de visie van de leider, namelijk een op veiligheid gerichte, door de staat geleide samenleving. Daarin komt economische groei op de tweede plaats, na ideologie.