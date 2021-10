Deze coalitie wil Orban volgend jaar van de macht verdrijven in Hongarije. In de peiling ligt ze voorop

Wellicht in april - de exacte datum ligt nog niet vast - zal Orbán het voor het eerst moeten opnemen tegen een verenigd front van verschillende oppositiepartijen. De coalitie bestaat uit de Democratische Coalitie, de Socialistische Partij, de gewezen extreemrechtse en nu centrumrechtse partij Jobbik, de kleinere groen-liberale partij LMP, Parbeszed (Dialoog) en Momentum.

Het verenigd front van de zes partijen die de huidige premier van de macht willen verdrijven, scoort in een nieuwe peiling 4 procent meer stemmen dan Orbáns Fidesz-partij. Fidesz daalt in de peiling van 37 naar 35 procent, terwijl de coalitie stijgt van 38 naar 39 procent.

De oppositiepartijen hielden eerder deze week een voorverkiezing om hun kandidaat-premier aan te duiden. Als winnaar kwam Péter Márki-Zay uit de bus, die eerder al eens de macht van de Fidesz-partij wist te breken in zijn thuisstad Hódmezővásárhely. Ook landelijk wordt hij gezien als een goede kanshebber tegen Orbán. Vanwege zijn conservatieve profiel, maar ook omdat hij een nieuw gezicht is in de politiek en niet aan een partij verbonden is.

In recente peilingen van de pro-regeringsdenktanks Nezopont en Szazadveg had Fidesz telkens een sterke leiderspositie. De nationalistische partij van premier Orbán is aan de macht sinds 2010.