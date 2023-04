Deze 15 Kamerleden beslisten in 2013 over de 20 procent extra pensioen die nu zo onder vuur ligt

Op donderdagmiddag 4 juli 2013 stond de agenda van Vzw Pensioenkas propvol. Want op deze bijeenkomst zou over een grote pensioenhervorming voor alle Kamerleden worden beslist. Eindelijk werden de voorwaarden voor alle Parlementsleden - zowel federaal als regionaal - op elkaar afgestemd. Het sluitstuk daarvan was het optrekken van aantal gewerkte jaren om een volledig parlementair pensioen te mogen krijgen: van 20 jaar werd het tijdens die vergadering verhoogd naar 36 jaar - sinds 2019 is dat zelfs al 45 jaar. Ook werd de pensioenleeftijd voor Parlementsleden opgetrokken van 55 jaar naar 65 jaar.

Ter herinnering: al sinds 1983 kunnen Kamerleden door pensioenrechten van verschillende uitgeoefende jobs met elkaar te cumuleren, een bijkomend pensioenvoordeel genieten van 20 procent bovenop het wettelijk maximumpensioen. In een interne Bestuursnota van 19 april 2023 schrijft de hoofdboekhouder van de Kamer dit ook: “met het bedrag van de rente wordt geen rekening wordt gehouden bij de berekening van het plafond”, want zo wordt er bepaald, “dat dit een extralegaal pensioenvoordeel is”.

50 minuten

Maar op de middag van 4 juli 2013, precies halverwege de bespreking die om 13.20 uur was begonnen en amper 50 minuten duurde, beslissen de bestuursleden van Vzw Pensioenkas dus om die oude bepaling uit 1983 te verankeren in het opgefriste Pensioenreglement - dat er door de hervorming sowieso helemaal anders gaat uitzien. Bladzijde 11 van de officiële bijeenroeping toont hoe aan het artikel 8 één lange zin wordt toegevoegd, die de 20 procent pensioenbonus betonneert in het reglement.

Fragment uit de Officiële Bijeenroeping, bladzijde 11: aan artikel 8 van het Pensioenreglement wordt de vetgedrukte zin toegevoegd. Beeld HLN

Ging dit puzzelstukje, dat eigenlijk een uitbreiding betekent van de pensioenrechten, verloren in de grotere oefening? Verslapte de aandacht van de aanwezigen in het midden van de vergadering? Moest het plots snel gaan, nadat de belangrijkste beslissingen al waren genomen? We hebben er het raden naar: het gedetailleerde verslag van de bijeenkomst blijft voorlopig ‘onvindbaar’, aldus de Kamerdiensten. We weten dus ook niks over het uiteindelijke stemgedrag: werd dit meerderheid tegen minderheid goedgekeurd? Was er een zware inhoudelijke discussie? Ter herinnering: dit was nog het tijdperk van de regering-Di Rupo met socialisten, liberalen en christendemocraten aan het roer.

Gerekend en geteld

Wat wel opmerkelijk is, en in het nadeel speelt van de aanwezigen: er werd wel degelijk gerekend en geteld tijdens de vergadering toen de 20 procent rente ter sprake kwam, zo blijkt uit het handgeschreven document waar onze redactie de hand wist op te leggen. Dat papier bleef nochtans wekenlang ‘onvindbaar’, al wisten verschillende partijen van het bestaan ervan. Misschien waren ze bevreesd dat het zou uitlekken: er staan namen van (voormalige) partijbonzen op, die toen in 2013 de beslissing voor de 20 procent verhoging hebben genomen.

Fragment van het A4'tje: rekenen en tellen met de 20 procent rente. Beeld HLN

De hoogste echelons van het Kamerpersoneel twijfelden dagenlang of ze het handgeschreven document wel aan de PVDA-fractie zouden prijsgeven. En met reden: het papier draagt niet de stempel van de Kamer, wat noodzakelijk is om als officieel document te worden beschouwd. Maar alles wijst erop dat dit blaadje wél een correcte weergave van de feiten is. Naast PVDA bevestigde ook één van de aanwezige partijen op deze vergadering ons anoniem de correctheid van het kattenbelletje. Vanuit het Kamerpersoneel vernamen we dat de aanwezigheidslijst klopt met de structuur van de toenmalige raad van bestuur van de Vzw Pensioenkas.

Op de lijst zien we dat er enkele wissels zijn gebeurd: sommige bestuursleden van de vzw Pensioenkas laten zich die dag vervangen. Dat is normaal: het is donderdagmiddag vlak voor het zomerreces en de agenda van de plenaire vergadering, die om 14 uur begint, is óók goed gevuld. De fractievoorzitters hebben hun handen vol. We kregen ook de officiële bijeenroeping voor de vergadering van 4 juli 2013 in handen. Dat document telt 19 bladzijden en is gedateerd op 25 juni 2013. Ze bevat alle beslissingen die twee weken later genomen zullen worden - de bestuursleden worden dus wel ruim op voorhand geïnformeerd over wat er op til is. In die bijeenroeping staat te lezen dat de meeting van Vzw Pensioenkas aanvangt om 12.30 uur: de meesten zullen zich dus hebben moeten haasten van hun wekelijkse fractievergadering - die vaak tot 12 à 12.30 uur duurt - naar het overleg van Vzw Pensioenkas.

Fragment van het A4'tje: de aanwezigheidslijst. Beeld HLN

Gebetonneerd

Dit waren de vijftien mensen van de verschillende fracties. Colette Burgeon (PS), Jacqueline Galant (MR), Sarah Smeyers (N-VA) en Gerald Kindermans (CD&V) als ‘quaestoren’ - de verantwoordelijken voor de financiën. Vervolgens fractieleiders Raf Terwingen (CD&V), Karin Temmerman (Vooruit) en Daniel Bacquelaine (MR). Daarna Ivan Mayeur (PS) en André Flahaut (PS): zij sprongen in voor André Frédéric (PS), de huidige voorzitter van het Waalse Parlement, die zich liet vervangen. Patrick Dewael en Herman De Croo waren er namens Open Vld. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) nam de plaats in van Barbara Pas (VB) die zich liet vervangen. Muriel Gerkens en Georges Gilkinet vertegenwoordigden Ecolo. Jan Jambon (N-VA) liet zich vervangen door Siegfried Bracke (N-VA), toen de pensioenspecialist van de Vlaams-nationalisten. Afwezig is Catherine Fonck, de kopvrouw van CdH in de Kamer.

“Ik herinner mij eerlijk gezegd deze vergadering niet”, reageert Raf Terwingen nu. “Het is ook al tien jaar geleden. Ik herinner me wel dat we in die periode het parlementair statuut net hebben verstrengd door het aantal werkjaren op te trekken van 20 jaar naar 36 jaar. Door dat te verdedigen, heb ik me toen bij enkele collega’s niet populair gemaakt. Het was onze bedoeling om het parlementair statuut af te stemmen op de mensen die werken in de Raad van State (een belangrijk rechtsorgaan in België, red.).”

Het zal daarom voor enkele politici wellicht zuur zijn dat hun naam vandaag op deze aanwezigheidslijst staat. Sommigen trokken net aan de kar om in die zomer het parlementair pensioen te versoberen. Maar de duivel schuilt in het detail: halverwege de vergadering betonneerden ze ook, gewild of ongewild, de 20 procent vrijstelling op het wettelijk maximum in hun eigen pensioenreglement.

Voor PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw is het nu duidelijk dat alle partijen, behalve PVDA, hebben meegestemd in het opzetten van de pensioenextra’s: “De consensus was zo groot dat de conclusies bijna op een bierkaartje werden geschreven.” Woensdagnamiddag besloten zowel de Kamer als het Vlaams Parlement om de 20 procent pensioenbonus uit hun pensioenreglement te schrappen.