Derde vrouw stapt in race om opvolging Boris Johnson

Mordaunt was in 2019 de eerste vrouw om minister van Defensie te worden. Ze maakte naam als hevige verdediger van de brexit en is zeer geliefd bij de partijbasis. In een boodschap om haar kandidatuur aan te kondigen zei Mordaunt dat het Britse leiderschap moet veranderen. “Het moet iets minder gaan over de leider en veel meer over het schip”, schreef ze op Twitter. Naast Mordaunt stelden nog twee vrouwen zich al officieel kandidaat om Boris Johnson op te volgen: procureur-generaal Suella Braverman en voormalig onderminister van Gelijke Kansen Kemi Badenoch.

Ook zes mannen zijn al officieel in de race gestapt: voormalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid, voormalig minister van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, minister van Financiën Nadhim Zahawi, minister van Transport Grant Shapps, parlementslid Tom Tugendhat en ex-minister van Financiën Rishi Sunak. Deze laatste wordt door velen als de favoriet beschouwd.

Vijftiental kandidaten

De verwachting is dat minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zich maandag ook officieel presenteert. Binnen de conservatieve partij wordt rekening gehouden met een vijftiental kandidaten. De kalender voor de keuze van de nieuwe partijleider zal vermoedelijk komende week bekend zijn. Het 1922 Committee van de Conservatieve parlementsleden, dat de regels vastlegt, komt maandag samen. Nadien stemmen de parlementsleden, waarbij steeds kandidaten met de minste stemmen afvallen. Tegen 21 juli al zouden op die manier de twee finalisten bekend moeten zijn. Nadien mogen alle leden van de partij hun stem uitbrengen, en het zou de bedoeling zijn dat tegen 5 september de nieuwe partijleider – en premier – bekend is.