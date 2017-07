Deputatie: "Tussenstops Versnick in Bangkok zijn geen inbreuken op reglement"

Geert Versnick kwam de voorbije dagen in opspraak nadat bleek dat hij dure hotelrekeningen en hoge onkostennota's uit Bangkok had ingediend, terwijl hij daar niet moest zijn tijdens zijn missies naar Vietnam. Maandag nam hij daarom ontslag als gedeputeerde.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft intussen de procedure voor buitenlandse missies onder de loep genomen en naar Versnicks versie van de feiten geluisterd. Versnick reisde acht keer voor de provincie naar Vietnam, luidt het nu bij eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V).

"Telkens maakte hij een tussenstop in Bangkok. Voor vier van die tussenstops heeft hij geen onkostennota ingediend. De vier andere keren had hij in die stad contacten met de Belgische ambassade, wat kadert binnen een buitenlandse missie. Officieel heeft Versnick dus geen inbreuken gepleegd." Of de onkostennota te hoog was, moet nog onderzocht worden.

De conclusie van de deputatie verandert echter niets aan zijn ontslag. In een verklaring had Geert Versnick het zelf al over "een onterechte aantasting van zijn integriteit".