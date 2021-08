Democratie Hongkong holt verder uit: invloedrijke protestcoalitie CHRF stopt ermee

Door het besluit brokkelt de Hongkongse democratie verder af. Vorige week besloot ook de vakbond van docenten op last van China te stoppen. Eerder dit jaar stemde Peking voor een wijziging van het electorale systeem van Hongkong. De nieuwe wet moet garanderen dat alleen ‘patriotten’, loyaal aan de Volksrepubliek, de regio besturen.

Het CHRF was een belangrijke speler in het Hongkongse protest. De coalitie leidde de jaarlijkse 1 juli-demonstraties, die structureel tienduizenden burgers de straat op kregen, met uitschieters tot honderdduizenden.

Ook was het CHRF betrokken bij de massale protesten in 2019 en 2020, waarbij tot wel 2 miljoen Hongkongers op straat ageerden tegen een uiteindelijk ingetrokken uitleveringswet. Ze vormden de omvangrijkste reeks demonstraties in China sinds het Tiananmen-protest in Peking in 1989.

Onder druk van China verloor het front het laatste anderhalf jaar in sneltempo aan invloed. Zo had de politie het jaarlijkse 1 juli-protest in 2020 al verboden. Toch gingen enkele demonstraten de straat op, wat tot een confrontatie met de autoriteiten leidde.

Nadien is het CHRF zo hard geraakt dat een nieuwe demonstratie niet meer reëel was. Gespreksleider Figo Chan Ho-wun zit voor achttien maanden in de gevangenis voor betrokkenheid bij een ‘illegaal’ protest. Ook onderzoekt de politie de financiële administratie van de groep, waardoor de vrijheid van individuele leden in gevaar komt.