Demir: ‘Nog geen enkel rationeel argument gehoord om abdij van Averbode uit rode lijst te halen’

Demir verduidelijkte dat er nu 41 bedrijven op die rode lijst staan, omdat ze te veel stikstof uitstoten en daarom moeten sluiten tegen 2025. Ook het landbouwbedrijf dat al eeuwen verbonden is aan de abdij van Averbode heeft prijs. Tot groot ongenoegen van velen. Maar Demir houdt voet bij stuk.

“Als we nu de doos van Pandora openen door Averbode uit de lijst te halen, dan zullen er andere criteria gelden en kunnen er plots andere landbouwbedrijven op de rode lijst komen. Dan zijn we terug bij af. Ik zou dat niet doen”, aldus de Vlaamse minister van Omgeving.

Lees ook:

Verdwijnt de abdijkaas van Averbode? Stikstofakkoord bedreigt eeuwenoud melkveebedrijf

De minister wil het stikstofakkoord binnen de Vlaamse regering dus respecteren, maar wacht het lopende openbaar onderzoek af. “We leven in een rechtsstaat, iedereen kan bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek”, zei ze nog in ‘De Ochtend’. “Als er rationele argumenten zijn, dan zal ik daar ook oor naar hebben, maar ik heb tot nu toe enkel emotionele argumenten gehoord, waar ik overigens veel begrip voor heb.”

Demir betreurde dat de abdij van Averbode het slechte nieuws in 2015 - de lijst van rode bedrijven dateert al van dat jaar - telefonisch kreeg en pas recent per brief werd ingelicht. Maar ze benadrukte dat er sowieso nog geen rechtsgrond is voor de sluiting van het landbouwbedrijf van de abdij van Averbode. “Na het openbaar onderzoek en de eventuele bezwaren kunnen we eind dit jaar naar een soort decreet gaan”, besloot ze.