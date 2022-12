Deadline voor akkoord kerncentrales nu héél dichtbij: ‘Nog geen akkoord, maar gesprekken verlopen constructief’

Volgens regeringsbronnen is de voorbije dagen “millimeter per millimeter” vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met Engie, de Franse uitbater van de Belgische kerncentrales, maar “op dit moment liggen nog meerdere punten open”.

Gisteravond werd geen akkoord bereikt, waardoor de topministers vandaag verder werken. Voor de regering leiden premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de gesprekken.

Engie-woordvoerster Nele Scheerlinck laat zaterdagmiddag aan onzer redactie weten dat er nog geen akkoord is, maar dat ‘de gesprekken constructief verlopen’.

Rusland

Eind maart heeft de regering-De Croo in extremis beslist om de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden dan voorzien in de wet op de kernuitstap. De kerncentrales moeten de stroombevoorrading verzekeren nu Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid en de Franse kerncentrales met grote problemen kampen.

In de zomer is al een principeakkoord gesloten over de levensduurverlenging met Engie. Nu moet dat omgezet worden in een bindend contract over de toekomstige uitbating van de kerncentrales en de afhandeling van het nucleaire afval.

De tijd dringt voor de regering. Bedoeling is dat Doel 4 en Tihange 3 eind 2026 beschikbaar zijn (na een pauze in 2025) maar dat kan alleen als de voorbereidende studies en werken voor de levensduurverlenging snel worden opgestart. Engie moet onder meer een dossier indienen bij de toezichthouder FANC waarin het bewijst dat de kerncentrales veilig kunnen openblijven.

Het Franse energiebedrijf weigert dat proces op te starten zonder een bindend akkoord met de regering-De Croo. Dat is een te groot financieel risico, luidt het. In het verleden zijn de kosten van de hele operatie geraamd rond 1 miljard euro.

“Belangrijk is vooral dat er een goed akkoord komt. We moeten niet overhaast te werk gaan. De mensen van Engie zeggen: wij willen eigenlijk op termijn weg van het nucleaire, op een financieel nette manier. Wij van onze kant zeggen: ja, maar de uitbater die winsten heeft gemaakt moet ook instaan voor het afval. Dat gesprek loopt nu en we zullen elkaar ergens moeten vinden”, aldus vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagochtend op Radio 1.

Ook elders binnen de regering luidt het dat het niet de bedoeling kan zijn dat Engie ‘misbruik’ maakt van de deadline die De Croo zichzelf heeft opgelegd om grote toegevingen te bedingen. “Dan liever een akkoord in januari 2023.”

Kernafval

Het is al langer duidelijk dat vooral de maximumfactuur voor de afhandeling van het kernafval van alle Belgische kerncentrales een discussiepunt is. Tot nu toe worden de kosten van de nucleaire schoonmaak om de drie jaar herberekend. Engie wil daarvan af, omdat het die procedure te onzeker vindt. De regering-De Croo heeft dat in de zomer toegezegd.

De regering is er echter beducht voor dat Engie een deel van de factuur op de overheid wil afwentelen. Zeker de groenen hebben er jarenlang op gehamerd dat de “vervuiler moet betalen”. Omgekeerd probeert Engie het bedrag zo laag mogelijk te houden. Volgens het energiebedrijf is het bedrag dat vandaag is weggezet voor de berging van het kernafval van de Belgische kerncentrales (in totaal 14,9 miljard euro) stilaan genoeg om de toekomstige kosten te dekken.

Het is onduidelijk of de maximumfactuur de komende dagen al volledig zal worden vastgelegd. Wellicht niet.

Een bron zegt: “Natuurlijk is het lastig. Ook al omdat we soms niet goed weten wie de beslissingen neemt: de directie van het Franse moederbedrijf Engie zelf? Of moet er nog teruggekoppeld worden naar de raad van bestuur? Het is nu wachten op een finaal akkoord.”

De CEO van Engie, Catherine MacGregor, zou volgens De Tijd rechtstreeks met premier De Croo onderhandelen. Bij het energiebedrijf geeft men voorlopig geen commentaar bij de gesprekken.