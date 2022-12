‘De WhatsApp-ophef is niet eens de grootste tegenslag voor premier De Croo na deze week’

Dag lezer,

Het was alweer geen goede week voor premier Alexander De Croo (Open Vld). Niet eens de ophef over de inmiddels druk besproken Whatsapp-conversatie over de begrotingsopmaak is de grootste zorg. Dat de eerste minister gelogen heeft en zijn kabinet wel degelijk een fiat gaf voor een betwist begrotingsontwerp, zoals de oppositie beweert, valt uit de onthulling niet zomaar af te leiden. “Het wordt nu plat gespeeld door de oppositie, maar ik ga dat spel niet meespelen”, verdedigde De Croo zich gisteren in de Kamer.

Case closed? Wat blijft kleven na ‘Whatsappgate’, is het beeld van een begroting die op het allerlaatste moment nog via Whatsapp-berichten door elkaar gehusseld wordt. Een pijnlijk beeld omdat die begroting er van zichzelf al zo beroerd uitziet. Dit is bij uitstek het kwetsbare punt van deze federale regering. Elk bericht over het begrotingsconflict herinnert burgers aan die zwakke plek.

Maar dat is dus niet eens het slechtste nieuws dat de premier deze week op het bord kreeg. In Franstalig België is zijn grootste coalitiepartner, de PS, opnieuw in een maalstroom van affairisme terecht gekomen. Opnieuw, want de Franstalige socialisten slepen een geschiedenis mee van decennia dossiers over fraude, corruptie of zelfverrijking, zoals columnist Alain Gerlache in herinnering brengt.

Toegegeven, ditmaal wegen de affaires op zich nog niet zo zwaar. Dat Jean-Luc Marcourt, de laatst overgebleven PS-baron in Luik, zijn politieke loopbaan beëindigd ziet door een duur plezierreisje naar Dubai, is een kwestie van smaak en deontologie. Over de rol van de PS-europarlementsleden Marc Tarabella en Marie Arena in het uitdijende EU-fraudeschandaal is nog geen helderheid. Maar ongelegen komen zulke zaakjes wel voor een PS die concurrent PTB van zich af moet zien te schudden.

Het gevolg zou weleens kunnen zijn dat voorzitter Paul Magnette geen millimeter meer wil bewegen op gevoelige hervormingsdossiers. Als dat zo is, moeten De Croo en de andere Vivaldi-partners in 2024 met een mager rapport naar de kiezer.

Zo blijkt maar weer dat dit inderdaad “de regering die niemand wilde” is, zoals politicologen Carl Devos en Dave Sinardet het in een dubbelgesprek in deze krant stellen. Voorspellingen maken over hoe dat afloopt aan de stembus, blijft gekkenwerk, met nog anderhalf regeringsjaar voor de boeg. Maar in de huidige stand van zaken, hebben de middenpartijen in het hart van de Vlaamse en federale regering (behalve Vooruit) weinig redenen om gerust te zijn. Zou er na 2024 dan toch een grote herverkaveling van het politieke landschap inzitten? Ook daarover was de voorbije week een en ander te doen.

