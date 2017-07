Bart De Wever Plus

De Wever vs. Brinckman: een gevaarlijke strategie?

N-VA-voorzitter neemt De Standaard-journalist op de korrel

In een vlammend stuk op de partijwebsite gaat N-VA-voorzitter Bart De Wever frontaal in de aanval tegen de krant De Standaard en journalist Bart Brinckman. Dat een politicus publiek en uitdrukkelijk zijn onvrede over één bepaalde journalist laat horen is nieuw. Of niet?