De Wever stelt Hongaars EU-lidmaatschap in vraag vanwege holebibeleid

Het moest De Wever dinsdag naar eigen zeggen van het hart dat hij zich grote zorgen maakt over het holebibeleid in verschillende Oost-Europese EU-lidstaten, maar voornamelijk Hongarije. Daar werd onlangs een nieuwe wet gestemd die onder meer een verbod instelt op het afbeelden en propageren van homoseksualiteit. “Ik had een paar jaar geleden nog de hoop dat Oost-Europa in de consensus over seksuele identiteit zou meegaan, maar stel nu vast dat het net de andere richting uit gaat”, zegt hij. “Een Europees lidmaatschap is niet vrijblijvend, je kan niet van twee walletjes blijven eten. Willen ze er eigenlijk nog wel bij horen?”

Antwerp Pride toont volgens De Wever dan weer aan dat Antwerpen wél een plaats is waar je de vrijheid hebt om te zijn wie je wenst te zijn. “Dat is trouwens al eeuwen zo”, zegt hij. “Ook in de tijd van de hertog van Alva, bijna 500 jaar geleden, stond Antwerpen al bekend als tolerante stad, al viel dat bij Alva niet in goede aarde.”

De boodschap die een evenement als Antwerp Pride wil uitdragen is er volgens De Wever een van verdraagzaamheid, erkenning en respect. “Die moet hier én in het buitenland gehoord worden”, stelt De Wever. “Antwerp Pride is een feest, maar ook een soort ‘state of the union’.”