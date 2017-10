De Wever: "Ik ben meer dan 30 procent waard in Antwerpen"

"De hele linkerzijde heeft een anti-BDW-lijst gevormd. Allemaal samen tegen mij. Ik ben daar niet rouwig om." In een interview in Het Laatste Nieuws reageert Bart De Wever (N-VA) op het bondgenootschap Samen.

Veel schrik dat de linkse samenwerking hem veel pijn gaat doen, heeft N-VA-voorzitter en huidig Antwerps burgemeester Bart De Wever niet. "Ik ben in Antwerpen meer dan 30 procent waard, denk ik. Daarmee zou ik de grootste blijven, schat ik vandaag."

Het zou De Wever goed uitkomen, want liever dan Vlaams minister-president of premier worden, wil hij nog eens zes jaar burgemeester van Antwerpen blijven, benadrukt hij. En als het even kan met dezelfde coalitiepartners als vandaag: Open Vld en CD&V. "Dat gaat al vijf jaar goed. Maar of ik hoop dat het wederzijds is? Hopen is voor dwazen. Ik stel geen exclusieven. Ik ga vandaag niet domweg in de buitenspelval lopen."

CD&V daarentegen is volgens De Wever heel wat minder loyaal. Zowel federaal als in Antwerpen. Vooral federaal vicepremier Kris Peeters, ook lijsttrekker en uitdager voor het burgemeesterschap in 't Stad, krijgt een flinke veeg uit de pan. Voor N-VA is het duidelijk dat het hart van de christendemocraat tegenwoordig links slaat.

Oppositie

"Ik kan niets doen of Peeters repliceert meteen dat het 'niet wijs' is om zoiets te zeggen. Daarmee beken je kleur, elke dag opnieuw. Ik werk uitstekend samen met de Antwerpse CD&V, hartelijk zelfs, maar met de komst van Kris Peeters naar Antwerpen is CD&V hier de facto toegetreden tot de oppositie."