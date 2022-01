De Wever: ‘Geen vertrouwen meer in voorzitter PFOS-commissie’

Vanmiddag wordt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gehoord in de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams parlement. Een van de centrale vragen is waarom de buurtbewoners van de 3M-fabriek in Zwijndrecht in 2017 niet werden ingelicht over de mogelijke risico’s van de PFOS-vervuiling. Op een vergadering met de toppers van het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering, had De Wever nochtans aangedrongen om hierover te communiceren.

De Wever begon echter zijn uiteenzetting met een uithaal naar commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit). Die gaf deze week in weekblad Humo samen met Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) een interview over de PFOS-zaak. “Het is ongezien dat een commissievoorzitter zo uit zijn rol valt”, zegt De Wever.

“Een onderzoekscommissie is het zwaarste instrument in een parlementaire democratie, met de bevoegdheid van een onderzoeksrechter. Als een onderzoeksrechter, nog voor de betrokkenen het woord hebben gekregen, al allerlei beschuldigingen publiekelijk uit, zou u dan nog vertrouwen kunnen hebben in die onderzoeksrechter? Deze commissie is zwaar beschaamd door zijn voorzitter en zijn penhouder (Schauvliege, RW). Dat is zeer triest. Ik kan geen vertrouwen meer hebben in de voorzitter.”

Anaf reageerde kort door te zeggen dat hij in zijn interview enkel vragen heeft opgeworpen, die De Wever en de andere betrokkenen ook in de commissie zouden voorgelegd krijgen, waarna de commissie snel over ging naar de orde van de dag. Onder meer Groen had het over een afleidingsmanoeuvre van De Wever.