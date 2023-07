De Wetstraat vertrekt op vakantie met een reiskoffer die uitpuilt van de frustraties

Na de pijnlijke maar voorspelbare mislukking van de fiscale onderhandelingen mag het idee van Vivaldi als een hervormingsregering definitief opgeborgen worden. Dat heeft er eigenlijk nooit in gezeten. Al heeft men één groot ‘geluk’.

Terug naar 1 oktober 2020, de dag waarop Alexander De Croo (Open Vld) de eed aflegt als premier. Na vijftien maanden crisis heeft ons land eindelijk een regering. Niet paars-geel (met PS en N-VA), maar Vivaldi. Een nieuw verhaal, vindt de ene. Een ideologisch allegaartje, oordeelt de andere.

Ondanks het feit dat de coronacrisis eind 2020 nog volop woedt - we zitten dan aan het begin van de tweede golf - spreken de zeven nieuwe regeringspartijen de ambitie uit om België grondig te hervormen tegen 2030, wanneer het land zijn tweehonderdste verjaardag viert. Onder meer Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert laat van bij de start van Vivaldi verstaan dat het om een project gaat dat gemaakt is voor tien jaar.

“In Vivaldi zullen we elkaar niet mogen beschadigen, anders loopt het straks slecht af voor ons allemaal”, zegt Lachaert. “We hebben vertrouwen opgebouwd met zeven”, verzekert zijn cd&v-collega Joachim Coens.

Drie jaar later zijn Lachaert en Coens van het toneel verdwenen (verjaagd, oordelen ze wellicht zelf). Het coronavirus is gelukkig uitgewoed, maar ook het tienjarig hervormingsproject en de onuitgesproken afspraak om na de verkiezingen verder te gaan met Vivaldi is van de radar. Aan ‘Talent wins games, teamwork wins championships’, de slogan van De Croo bij zijn aantreden, wordt alleen nog met lichte gêne teruggedacht.

Mister taxshift

De mislukking van de fiscale onderhandelingen dinsdag is pijnlijk en voorspelbaar. Pijnlijk omdat De Croo er de voorbije dagen ogenschijnlijk onvermoeibaar alles aan gedaan heeft om de geplande hervorming toch nog over de streep te trekken voor de nationale feestdag. Hij komt zijn belofte - een extraatje voor al wie werkt vanaf 2024 - niet na. Een ontgoocheling voor de premier wiens succes bij de verkiezingen volgend jaar nauw zal samenhangen met de prestaties van zijn regering.

Ook voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) - ‘mister taxshift’ zeg maar - betekent het afspringen van de gesprekken gezichtsverlies. In samenspraak met zijn partijleiding heeft Van Peteghem hoog ingezet op een lastenverlaging. In mei nog lanceerde cd&v een ‘meernettowebsite’ waarop iedereen kon berekenen hoeveel honderden euro’s Van Peteghems fiscale toekomstmuziek hem of haar zou opleveren.

De mislukking van de onderhandelingen is voorspelbaar omdat binnen Vivaldi de vraag wat een fiscale hervorming moet inhouden totaal anders wordt beantwoord.

Rechts - met MR en Georges-Louis Bouchez op kop - past voor een operatie die de beloofde nettowinst voor werkenden financiert met een reeks belastingverhogingen elders. Zo ontstaat een budgettair gat, dat gezien de zorgwekkende staat van de begroting gevuld moet worden. Anders dreigt financiële rampspoed na 2024. Maar links weigert dit gat te vullen met de door rechts verlangde hervormingen rond de arbeidsmarkt.

Dat Vivaldi steunt op een regeerakkoord dat in het najaar van 2020 in een zestal weken bij elkaar is geschreven en bijgevolg uitblinkt in vaagheid op domeinen zoals fiscaliteit, arbeidsmarkt en pensioenen helpt niet. (Het is meteen de reden waarom de pensioenhervormingen van vorige en deze zomer bescheiden uitvallen. Meer is niet haalbaar met een PS die kampeert op de destijds gemaakte afspraken.) Dat de verkiezingen van juni 2024 stilaan aan de horizon opdoemen, vergemakkelijkt de zaken evenmin.

Vanwege de nabijheid van de verkiezingen mag het niet verbazen dat Bouchez en MR maandag een harde ‘non’ uitspraken tegen belastingverhogingen. Die weigering is gefundenes Fressen voor zijn achterban: al wie rechts en ondernemend is in Franstalig België, een electorale groep die alleen hij bedient. Bij Open Vld moet men tandenknarsend toekijken hoe stokebrand Bouchez nu scoort bij allerlei - veelal donkerblauwe - Vlaamse opiniemakers.

Wellicht is het ook niet toevallig dat cd&v zijn meernettowebsite nog niet offline heeft gehaald ondanks de hopeloos achterhaalde winst die bezoekers er wordt voorgehouden. Het originele voorstel van Van Peteghem - een fiscale oefening van 6 miljard euro - wordt straks een belangrijk campagnethema. In die zin zal cd&v er niet al te rouwig om zijn dat een light lastenverlaging van 2 miljard euro nu van tafel ligt. In tijden van inflatie rees de vraag of die meer dan een handvol kiezers had verleid.

Demir

Eén ‘geluk’ heeft Vivaldi: ook de centrumrechtse regering in Vlaanderen sleept zich meer dood dan levend naar haar laatste werkjaar. Ook deze ideologisch coherente ploeg heeft alle moeite van de wereld om een wervend verhaal te schrijven. Een deel van de kritiek van N-VA, de grootste oppositiepartij, klinkt zo hol.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zorgen. Beeld Jan Aelberts

Wat de Vlaamse regering betreft, verdient het herhaling hoe ver de oud-kartelpartners N-VA en cd&v de voorbije jaren uiteengedreven zijn. De coalitie is op een punt beland waar niemand er nog echt van opkijkt dat minister Jo Brouns (cd&v) vrijdag weigerde om zijn collega Zuhal Demir (N-VA) groen licht te geven voor de uitwerking van een cruciaal stikstofakkoord. Zelfs nadat regeringsleider Jan Jambon (N-VA) hem hoogstpersoonlijk de garantie gaf dat zijn eisen ernstig onderzocht zullen worden.

De Wetstraat vertrekt op vakantie met een reiskoffer die uitpuilt van de zorgen en frustraties. Op een klein jaar voor de verkiezingen wenkt bestuur in lopende zaken voor Vivaldi. En voor Jambon I.