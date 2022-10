‘De vraag van minister Van Peteghem is terecht. Wéten wij wel wat er nog op ons afkomt?’

Dag lezer,

“Ik ben heel bezorgd. Er is een economische maar ook een maatschappelijke crisis. In Frankrijk zijn er tankstations waar je niet kan tanken. Beseffen we wel wat er op ons afkomt?” Het was een sombere analyse die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) maakte in een gesprek met mijn collega’s Jeroen Van Horenbeek en Stavros Kelepouris.

De vraag die hij stelt, is behalve retorisch ook pertinent. Weten ‘wij’ wel wat op ons afkomt?

Er is natuurlijk de oorlog in Oekraïne, waar niemand nog een snelle uitweg ziet. Want zelfs als het regime van Vladimir Poetin in Rusland ooit zou gaan wankelen, zal er een veiligheidsprobleem blijven bestaan aan de Europese buitengrens, zo waarschuwen experts. Dat is nog niet alles, want in China bevestigde president Xi Jinping zijn macht, met dreigende taal over Taiwan.

Rusland, China, een onzekere politieke toekomst in de VS, een alweer wankelende regering in het VK en de opkomst van rechts-populistische leiders in de schoot van de Europese Unie zelf… Het idee dat zowat de hele wereld het westerse model van de liberale democratie zou gaan overnemen is, smelt snel weg. Dus ja, weten ‘wij’ wel wat op ons afkomt?

Weten onze politici het eigenlijk wel? Ook die vraag mag gesteld worden. Reikt het perspectief op de energiecrisis in Europa verder dan komende winter? België hoopt een pionier te worden bij de ontwikkeling van waterstof, maar ook over dat ‘wondermiddel’ leeft scepsis. Of neem bijvoorbeeld de weer opspelende asielcrisis. Terwijl wereldwijd migratiestromen een speelbal worden in het geopolitieke spel, blijft de discussie hier beperkt tot gepoker over opvang.

De opeenvolging van zulke conflicten, die sommige politici blijkbaar ook zelf zwaar vallen, vergt veel energie en tijd. Het bevestigt het nare gevoel dat wij, politiek en samenleving, misschien inderdaad nog niet helemaal beseffen hoe groot de uitdagingen wel zijn die op ons afkomen.

