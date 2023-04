De voedselprijsinflatie maakt ook winnaars, die liever in het schemerduister blijven

Dag lezer,

Terwijl de vaderlandse politiek nog even op paaspauzestand staat, stopt de wereld niet met draaien. De signalen uit de binnen- en buitenlandse economie zijn dubbelzinnig. De schok van de oorlog in Oekraïne lijkt stilaan alweer verteerd, maar de op een hoog niveau stagnerende inflatie baart zorgen.

In zowat al onze buurlanden is die inflatie de motor van oplaaiende sociale conflicten. Dat is niet erg verwonderlijk: scherp stijgende prijzen zijn in de geschiedenis altijd sociaal buskruit geweest. Vooral in Frankrijk gaat het er hard aan toe, met verzet tegen de pensioenplannen van president Macron als katalysator. Dan valt het in België nog mee, mede dankzij de schokdemper van de automatische loonindexering. Alleen bij Delhaize blijft het conflict voortetteren.

Zeker in België wordt die inflatie aangevuurd door stijgende voedselprijzen. De duurdere voeding is zelf dan weer het gevolg van de algemene en redelijk explosieve stijging van grondstofprijzen. Die prijsinflatie maakt ook winnaars, die vooral moeten gezocht worden in de hoek van de grote grondstofhandelaars. Een studie van het Amerikaanse adviesbureau Oliver Wyman leert dat de grondstoffenhandelaren in 2022 wereldwijd 105 miljard euro brutowinst hebben gemaakt. Dat is 60 procent hoger dan een jaar eerder en drie keer meer dan voor corona. In een boeiende analyse werpt collega Jeroen Van Horenbeek enig licht op die machtige maar weinig bekende sector die liefst in het schemerduister blijft.

De ‘voedselprijsschok’ geeft nieuwe zuurstof aan het debat over strategische voedselvoorziening, dat hier oplaaide met de stikstofcrisis in de Vlaamse regering. In een prikkelende, tegendraadse column ontdoet politiek filosoof Anton Jäger de zeer succesvolle Nederlandse BoerBurgerBeweging - dé politieke hype van het moment in West-Europa - van haar aura van woordvoerder van de kleine man op het platteland. “Een op de vijf Nederlandse boeren is vandaag miljonair. Tijdens de oogst ploegen zij zelf niet op hun akkers, maar stellen goedkope seizoenarbeiders aan – een feit waardoor de BBB eerder een front van werkgevers dan werknemers is.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal het graag horen. In een interview haalde ze fors uit naar het lobbyisme van de Boerenbond. “Onder druk van diezelfde Boerenbond is twintig jaar lang amper iets gedaan aan de stikstofneerslag van de landbouw op de natuur”, stelt ze onder meer, wat dan geleid heeft tot de politieke crisis die we nu gekend hebben (en die nog altijd niet volledig verteerd is).

Minister Demir zei nog meer: “Voor water vrees ik een gelijkaardig scenario als bij stikstof. Rond onze waterkwaliteit hebben we destijds ook een EU-richtlijn goedgekeurd tegen 2027. Maar we staan helemaal nergens.” Stavros Kelepouris zocht uit hoe dat zit.

Het is dan ook een veilige gok om te stellen dat klimaatverandering, economische strijd en geopolitiek onze overheden voor grote en spannende vraagstukken zullen blijven stellen. Gelukkig, zou een cynicus kunnen opperen, lokken sommige politici af en toe een opgefokt wokedebat uit, om de aandacht af te leiden.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout

Hoofdcommentator