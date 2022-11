‘De Vlaamse regering beseft dat het gedaan is met het centrumrechts verhaal’: politicoloog Dave Sinardet

Vanaf maandag is professor politieke wetenschappen Dave Sinardet tweewekelijks te vinden in deze krantenkolommen, als nieuwe columnist van De Morgen. In aanloop naar zijn debuut fileert Sinardet de politieke actualiteit en de hete herfst die de Vlaamse regering te wachten staat.

De Vlaamse regering wil na de herfstvakantie vaart maken met de hoogspanningslijn Ventilus, de stikstofproblematiek en de mestvervuiling. Dat belooft pittig te worden.

Sinardet: “Het lastige is dat je in al die dossiers dezelfde tegenstelling hebt: cd&v zit in het defensief. Dat maakt het moeilijk om een packagedeal te maken. Een compromis is makkelijker te sluiten als andere partijen ook uit een vervelende situatie moeten raken.

“Hier is het altijd cd&v dat zal moeten toegeven om vooruitgang te boeken. En dan nog meestal aan minister Zuhal Demir (N-VA). Dat ligt extra gevoelig, omdat Demir zich toch ontpopt als een soort diva van de Vlaamse regering.”

In Nederland bleek al hoe politiek gevoelig het stikstofprobleem is. Bestaat de kans dat het dossier over de verkiezingen getild wordt?

“Dat risico is er zeker. Ook Ventilus, de hoogspanningslijn om stroom van windmolenparken op zee naar land te brengen, is zo’n verhaal van uitstel. Eigenlijk is het erg dat dat al zo lang aansleept. We zitten in een energiecrisis, en wij krijgen geen goedkope stroom aan land. Door het zo lang te laten etteren, groeit ook alleen maar het verzet bij mensen die onder die hoogspanningslijn wonen. Maar misschien is daar wel een deal mogelijk: cd&v staakt het verzet tegen Ventilus, en gaat op de rem staan in andere dossiers.”

Voelt cd&v zich nog lekker in die coalitie? De partij stortte de regering recent nog in een diepe crisis, en nu volgen er voor hen een pak lastige klippen.

“De christendemocraten zitten heel moeilijk in deze regering. Een aantal dossiers raakt echt aan belangrijke groepen in hun achterban. In de eerste plaats natuurlijk de boeren. Puur electoraal stellen die niet heel veel meer voor. Maar goed, als je als partij flirt met de grens van 10 procent... En Ventilus ligt lastig in West-Vlaanderen, een van de laatste grote wingewesten voor cd&v.

“Ik begrijp eigenlijk niet waarom mensen als Yves Leterme zeggen dat cd&v niet in de federale regering had mogen stappen. Vlaams is het veel moeilijker voor hen, daar zitten ze echt in het defensief. In de federale regering zit je met een grote links-rechtstegenstelling, waardoor je altijd ergens in het midden uitkomt.”

Komt de Vlaamse regering nog aan besturen toe? Of zal ze veeleer richting het einde strompelen?

“Die kans lijkt me zeer groot. We zitten sowieso in een permanente campagnemodus, maar nu komen de verkiezingen ook echt dichterbij. Bovendien beseffen die drie partijen dat het hierna gedaan zal zijn met centrumrechts. Dat verhaal - de droomcoalitie van De Wever - is tien jaar geprobeerd, maar is eigenlijk uitgedraaid op een teleurstelling met partijen die elkaar voortdurend stokken in de wielen steken. In die context is het moeilijk om elkaar nog iets te gunnen. Iedereen gaat vooral zijn eigen posities verdedigen. En het palmares was al niet gigantisch.

Heeft de federale Vivaldi-coalitie meer toekomst? Volgens PS-voorzitter Paul Magnette is die gemaakt om tien jaar mee te gaan.

“Magnette kan puur strategisch niks anders zeggen. Hij gaat nu natuurlijk niet zeggen: misschien gaan we in 2024 met N-VA een deal sluiten. Dat ligt moeilijk bij zijn kiezers en de PVDA speelt daar handig op in. De realiteit is dat er in de zomer van 2020 wel degelijk een akkoord was rond een alliantie tussen PS en N-VA. Je voelt nu bij PS een zeker ongemak wanneer het daarover gaat.”

Vergelijkt u even het palmares van de Vlaamse en federale regering?

“Als je kijkt naar de context waarin beide regeringen werken vind ik dat de Vlaamse regering het er slechter van af brengt. In tegenstelling tot de federale regering telt ze veel minder partijen, die bovendien ideologisch veel dichter bij elkaar liggen en budgettair veel comfortabeler zitten. Dan is het resultaat toch heel mager.

“Maar ook Vivaldi stelt teleur. Er leek een besef te zijn: zoals we het tevoren hebben gedaan, raken we niet verder. Maar dan zijn MR en PS zich beginnen gedragen zoals cd&v en N-VA in de regering-Michel. De Franstalige socialisten en liberalen vechten vanuit de regering om het leiderschap in Franstalig België.

“De Vlaamse Vivaldi-partijen waren aanvankelijk constructiever. Ze beseften dat ze moesten samenwerken om de oppositie van N-VA af te houden. Maar ook bij hen neemt de zenuwachtigheid toe - de spelletjes en profilering, het kortetermijndenken.”

U bent gespecialiseerd in nationalisme en federalisme. Hoe kijkt u naar de Vlaamse canon die de Vlaamse regering besteld heeft?

“In essentie doet die mij denken aan wat de Belgische elite na 1830 ook heeft geprobeerd: de geschiedenis inzetten om de natievorming te versterken.”

Volgens N-VA heeft die canon niets te maken met natievorming.

“Een nationalistische partij die niet aan natievorming wil doen? Dat lijkt mij echt zever in pakjes. Kijk, ik denk dat die canoncommissie haar best doet om in alle objectiviteit aan die canon te werken. Maar het is heel duidelijk waar die vandaan komt en in welk politiek project die past. N-VA’ers hebben zelf van tevoren gezegd dat die canon de Vlaamse identiteit moest versterken en zo staat het ook in het regeerakkoord. Ik lees dat de canon van cd&v en Open Vld geen politiek instrument mag worden. Sorry, dat is zoals zeggen dat de paus niet katholiek mag zijn.”