De vier belangrijkste bevindingen uit de belastingaangiften van Donald Trump

Een door de Democraten gecontroleerde commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is zijn belofte nagekomen om zes jaar aan belastingaangiften van voormalig president Donald Trump openbaar te maken. Zo krijgt het Amerikaanse volk nieuw inzicht in zijn zakelijke transacties. Republikeinen dreigen alvast met vergeldingsmaatregelen.

De vrijgave bevat duizenden pagina’s aan belastingdocumenten, waaronder individuele aangiften van Trump en zijn vrouw, Melania, evenals zakelijke aangiften van verschillende van de honderden bedrijven die deel uitmaken van de uitgestrekte zakelijke organisatie van de vastgoedmagnaat en ex-president.

De commissie had eerder deze maand al summiere details uit de aangiften vrijgegeven, waaruit bleek dat Trump in de eerste drie jaar van zijn presidentschap 1,1 miljoen dollar aan federale inkomstenbelasting betaalde, waaronder slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting in 2017, zijn eerste jaar in functie. Hij betaalde zelfs geen belastingen in 2020, toen zijn inkomen afnam en zijn zakelijke verliezen toenamen.

De vrijgegeven documenten bevatten nieuwe details die niet werden onthuld in die eerdere publicaties. Verslaggevers van The New York Times kamden de pagina’s uit voor belangrijke aanknopingspunten.

1. Trump gaf in 2020 niets aan liefdadigheid

Als presidentskandidaat in 2015 zei Trump dat hij “zelfs geen dollar” zou opstrijken van het salaris van 400.000 dollar dat bij de baan hoort. “Ik geef mijn salaris volledig op als ik president word”, zei hij.

In zijn eerste drie jaar in functie zei Trump dat hij zijn salaris per kwartaal doneerde. Maar in 2020, zijn laatste volledige jaar in functie, blijkt uit de documenten dat Trump geen enkele dollar aan liefdadigheid gaf.

In de voorgaande jaren maakten functionarissen van het Witte Huis er een punt van om te benadrukken welke overheidsinstellingen het geld ontvingen, te beginnen met de National Park Service in 2017. Uit de vrijdag vrijgegeven belastingdocumenten blijkt dat Trump in 2017 in totaal bijna 1,9 miljoen dollar aan liefdadigheidsdonaties heeft gerapporteerd en iets meer dan 500.000 dollar in zowel 2018 als 2019. Maar dus niets in 2020.

Verder meldde Trump in 2020, toen de corona-recessie snel neerdaalde, zware zakelijke verliezen.

2. In een slecht zakelijk jaar pakte Trump geen volledige teruggave

Trump meldde bijna 16 miljoen aan zakelijke verliezen in 2020, waardoor ook zijn andere inkomsten kopje onder gingen en hij de belastingplicht kon ontwijken. Maar uit de belastingdocumenten blijkt nu dat hij in de loop van het jaar bijna 14 miljoen dollar aan belastingbetalingen aan de federale overheid deed.

Die betalingen gaven hem de mogelijkheid om een grote terugbetaling van de inkomstenbelasting van de overheid te vragen. In het geval van Trump koos hij ervoor om niet de volledige terugbetaling te ontvangen. Hij eiste een terugbetaling van iets minder dan 5,5 miljoen dollar en gaf de de belastingdienst IRS opdracht om nog eens 8 miljoen dollar toe te passen op zijn geschatte belastingen voor 2021.

3. Zijn eigen belastingwet kan hem geld hebben gekost

De belastingwet die Trump eind 2017 ondertekende, en die het volgende jaar van kracht werd, bevatte enkele bepalingen die hem waarschijnlijk een voordeel gaven.

Maar één bepaling in het bijzonder verminderde drastisch de inkomstenbelastingaftrek waarop Trump in 2018 en daarna aanspraak kon maken: beperkingen die de Republikeinen stelden aan de aftrek voor betaalde staats- en lokale belastingen.

De zogenaamde SALT-aftrek trof hogere verdieners, waaronder Trump, onevenredig hard in steden en staten met hoge belastingen zoals New York. In 2019 meldde hij dat hij 8,4 miljoen dollar betaalde aan staats- en lokale belastingen. Vanwege de SALT-limieten die in zijn belastingwet zijn opgenomen, kon hij slechts 10.000 dollar van die betaalde belastingen aftrekken op zijn federale inkomstenbelastingaangifte.

Deze verliezen werden mogelijk wel gedeeltelijk verzacht door andere delen van de wet die gunstig zijn voor rijkere belastingbetalers zoals Trump.

4. Republikeinen dreigen met vergelding

De vrijgave van de documenten heeft een nieuwe reeks aanvallen tussen Democraten en Republikeinen op Capitol Hill ontketend, inclusief dreigementen over de toekomstige vrijgave van privé-belastinginformatie.

Democraten zagen de maatregel als een noodzakelijk controle op een president die tientallen jaren aan precedenten brak door te weigeren zijn aangiften vrij te geven.

“Trump handelde alsof hij iets te verbergen had, een patroon dat consistent is met de recente veroordeling van zijn familiebedrijf voor criminele belastingfraude”, zegt Democraat Don Beyer, een lid van de Commissie, in een persbericht. “Zoals het publiek nu zal kunnen zien, gebruikte Trump twijfelachtige of slecht onderbouwde aftrekposten en een aantal andere belastingontwijkende constructies als rechtvaardiging om weinig of geen federale inkomstenbelasting te betalen in verschillende van de onderzochte jaren.”

Maar de Republikeinen - die in november de controle over het Huis kregen - waarschuwden de Democraten dat ze een gevaarlijke weg zijn ingeslagen en dat publieke druk de komende meerderheid zou kunnen dwingen om aangiften van de familie van president Joe Biden of een hele reeks andere particulieren vrij te geven.

“In de toekomst zullen alle toekomstige voorzitters van de betrokken commissies bijna onbeperkte macht hebben om de belastingaangiften van particuliere burgers, politieke vijanden, bedrijfs- en arbeidsleiders, of zelfs de rechters van het Hooggerechtshof zelf, openbaar te maken”, zegt Kevin Brady, de hoogste Republikein in de betrokken commissie, in een verklaring.

Trump reageerde alvast met een verklaring per e-mail waarin hij ook dreigde met vergelding.

“De Democraten hadden dit nooit mogen doen, het Hooggerechtshof had dit nooit mogen goedkeuren, en het gaat leiden tot verschrikkelijke dingen voor zoveel mensen”, zei hij. “De grote kloof in de VS zal nu veel groter worden. De Radicaal Linkse Democraten zetten alles in als wapen, maar dat kan als een boemerang in hun gezicht terugkeren!”

© The New York Times