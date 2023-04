De valse stem: hoe Fox News welbewust Trumps leugen over verkiezingsfraude verspreidde

Dat een substantieel deel van de VS Donald Trumps leugens over verkiezingsfraude is gaan geloven, komt mede door Fox News. Nu blijkt dat de grootste nieuwszender van het land achter de schermen het verhaal van Trump helemaal niet geloofde.

“De Wind zegt dat ik een geest ben, maar dat geloof ik niet.” Het is 7 november 2020, vier dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en op de redactie van tv-zender Fox News komt een curieuze mail binnen. De afzender, anoniem: “Ik ben inwendig onthoofd, maar toch leef ik.”

Het is een raaskallend betoog, zoals grote nieuwsorganisaties bij de vleet ontvangen. Maar bij Fox News gaat deze niet de prullenbak in. Het zit namelijk bijgevoegd aan een mail van Sidney Powell, een advocaat verbonden aan president Donald J. Trump. Het onderwerp: ‘Election Fraud Info’.

Trump heeft net zijn herverkiezing verloren tegen rivaal Joe Biden. Fraude, roepen de president en zijn medestanders. Als bewijs stuurt advocaat Powell deze anonieme brief door aan Fox-presentator Maria Bartiromo. De afzender schrijft over geesten en tijdreizen, maar óók over gesjoemel met – specifiek – stemcomputers van het merk Dominion. 3 procent van de Trump-stemmen zou ‘automatisch voor Biden’ zijn. “Hoe ik dit alles weet? Sinds ik een klein meisje ben, ervaar ik de gekste dromen.”

Het is “nonsens”, zou Bartiromo twee jaar later tijdens een verhoor onder ede erkennen. Maar dat krijgt de buitenwereld niet te horen.

In plaats daarvan mag Sidney Powell de volgende dag live op Fox News haar zegje komen doen, tegenover Maria Bartiromo en miljoenen Amerikaanse televisiekijkers. “Ik weet dat er onrechtmatigheden waren met het stemmen”, zegt de presentator. “Vertel me daarover!”

Interne communicatie

Fox News brengt die dag een aantijging die de zender inmiddels in ernstige problemen heeft gebracht. De strekking: stemcomputers van fabrikant Dominion Voting Systems, gebruikt in 28 staten, zijn gemanipuleerd. Trump zou de werkelijke winnaar van de verkiezingen zijn. Maandenlang wordt deze complottheorie op Fox News verkondigd, door mensen als Powell, advocaat Rudy Giuliani en door Trump zelf.

Dominion laat dat niet over zijn kant gaan. Het bedrijf eist in een smaadzaak 1,6 miljard dollar, een tiende van Fox News’ totale waarde. Dinsdag is de eerste zitting. De zaak zal zo’n vijf weken duren. Volgens kenners is de kans op verlies voor Fox aanzienlijk.

Dominion heeft via de rechter een wagonlading aan interne communicatie bemachtigd: e-mails, memo’s, notulen en sms-contact tussen gezichten van de zender en hun leidinggevenden. Daaruit blijkt dat haast niemand binnen Fox geloofde wat Trump beweerde. Powell, Giuliani en zelfs de president werden intern beschimpt. Desondanks bleef Fox News zijn kijkers met verhalen over verkiezingsfraude overstelpen.

De zaak kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse journalistiek en haar rol in de democratie. De waarheid staat hier niet ter discussie. “Het is glashelder dat geen van de uitspraken over Dominion met betrekking tot de verkiezingen van 2020 waar zijn”, concludeerde rechter Eric Davis eind maart al. Zelfs Fox News erkent dat.

Nee, deze zaak draait om iets anders: mag een nieuwszender leugens uitzenden als ze, achter de schermen, wéten dat het leugens zijn?

‘Mind blowingly nuts’

“Deze software shit is absurd”, sms’t presentator Tucker Carlson na Bartiromo’s interview met Sidney Powell, blijkt uit de vrijgegeven stukken. “Ik geloof niet dat er bewijs is dat stemfraude de uitslag heeft bepaald”, reageert redacteur Alex Pfeiffer. Maar die avond wendt Carlson zich tot zijn kijkers en zegt iets anders: “We weten niet hoeveel stemmen dinsdag zijn gestolen. We weten niets van de software die volgens velen is gemanipuleerd. We weten het niet. Dat moeten we uitzoeken.”

Powell is de volgende dag alweer bij Fox News te gast. “We hebben aantoonbaar statistisch, mathematisch en computerbewijs van honderdduizenden stemmen die herhaaldelijk in de computersystemen werden ingevoerd”, vertelt ze aan sterpresentator Laura Ingraham. Zij werpt er niets tegenin.

Dit patroon herhaalt zich de dagen en weken na verkiezingsdag. Onderdirecteur Raj Shah omschrijft Sidney Powell in een e-mail als “just MIND BLOWINGLY NUTS”. Tucker Carlson: “Sidney Powell liegt. Fucking bitch.” Laura Ingraham: “Geen serieuze advocaat kan geloven wat zij beweren.” Volgens redacteur John Fawcett zit Powell tegelijk aan de “lsd en cocaïne en heroïne en paddo’s”. Maar ze mag keer op keer komen opdraven.

Hetzelfde geldt voor Giuliani. “Rudy gedraagt zich als een gestoord persoon”, schrijft de populaire presentator Sean Hannity op 11 november aan een collega. Maar diezelfde avond vertelt Hannity zijn kijkers over “een softwarefout die duizenden stemmen” toewees aan Joe Biden. “Het heet Dominion Voting Systems.”

Wie Fox News kijkt, krijgt te horen dat Dominion is opgericht in Venezuela, met Cubaans geld, om daar Hugo Chávez aan de macht te helpen. Dat er een links ‘achterdeurtje’ in ‘het algoritme’ zit. Miljoenen Amerikanen worden deelgenoot van een complottheorie die hun vertrouwde nieuwszender zelf niet gelooft. De reden is bedrieglijk simpel: de kijkcijfers.

Paniek

Na verkiezingsdag 2020 kampt Fox News met een probleem. De zender heeft die nacht, eerder dan anderen, Joe Biden uitgeroepen als winnaar in de staat Arizona. Pure wiskunde: hun gloednieuwe analysesysteem is sneller dan dat van concurrenten als CNN en ABC. Maar Arizona is niet zomaar een vlakje op de kaart. Verlies van deze ooit dieprode (Republikeinse) woestijnstaat plaatst verkiezingswinst voor Trump feitelijk buiten bereik.

Kijkers pikken dat niet. Maandenlang kregen zij een dieet voorgeschoteld van exclusieve anti-Biden-retoriek – en nu is het uitgerekend hun eigen rechtse zender die Trump afvalt? Hoogverraad! “Ze zijn vergeten wat hen succesvol maakte”, tweet Donald Trump later over Fox.

De kijkcijfers raken in vrije val. Het publiek loopt over naar nichezenders als One America News en Newsmax, rechtser en tendentieuzer, die schroomloos Trumps fraude-narratief kopiëren. Wekenlang weigeren zij Biden tot winnaar uit te roepen.

“De opkomst van Newsmax is zorgwekkend”, sms’t Jay Wallace, directeur van zender Fox News Channel, in die periode naar Suzanne Scott, CEO van Fox News. Tegelijk constateert hij hun onwaarachtigheid. “Het is echt een ander universum als je kijkt, maar we kunnen het niet negeren.” Scott: “Ja.”

De koppen gaan bij elkaar. Onderdirecteur Raj Shah roept intern op tot “merkbescherming” vanwege de “extreem hoge conservatieve ontevredenheid over Fox News”. Kijkerswaardering zou zijn gedaald van 70 naar 30 procent. “Met Trumps steun”, sms’t Tucker Carlson op 8 november, “kan een alternatief als Newsmax voor ons verwoestend zijn.”

De volgende dag presenteert Scott haar oplossing aan Lachlan Murdoch, ceo van de Fox Corporation en zoon van eigenaar Rupert Murdoch: “We gaan onze kijkers laten weten dat we hen horen en respecteren.” Dit, zegt ze, is “dag één”. Even wordt overwogen het nieuwe, peperdure analysesysteem aan de wilgen te hangen: niet omdat de Arizona-voorspelling fout was, maar omdat ze klopte.

Fox News schaart zich achter een liegende president die weigert zijn verlies te erkennen — want dat is wat hun kijkers willen horen. Het risico dat Dominion terugslaat, nemen ze op de koop toe.

‘Ontsla haar alsjeblieft’

Niet iedereen maakt de draai gewillig. Verslaggever Jacqui Heinrich factcheckt op 12 november 2020 een Trump-tweet over Dominion, waarin de president verwijst naar een uitzending van Fox News. Heinrich spreekt hem op Twitter tegen: “Er is geen bewijs dat stemmachines (…) op enige wijze zijn gemanipuleerd.”

Binnen een appgroep van presentatoren breekt de hel los. “Ontsla haar alsjeblieft”, stuurt Tucker Carlson naar Sean Hannity. “Serieus… What the fuck? Ik ben echt geschokt… Dit moet nu ophouden, echt vannacht. Dit schaadt ons bedrijf aantoonbaar. De beurswaarde daalt. Geen grap.”

“Dat ze het lef heeft dit te doen”, reageert CEO Suzanne Scott. “Als dit wordt opgepikt raken kijkers nog meer verafschuwd.” De volgende ochtend verwijdert Heinrich haar tweet.

Advocaten Rudy Giuliani en Sidney Powell gaan intussen steeds een stapje verder. Op 19 november 2020 geven ze een roemruchte persconferentie – Giuliani’s haarverf loopt in strepen over zijn gezicht – waarop zij Dominion betichten van samenspanning met Venezuela, Cuba en “waarschijnlijk China”. Fox zendt de boel live uit.

“Veel van wat hij heeft gezegd was simpelweg onwaar”, corrigeert verslaggever Kristen Fisher later. Maar zij ontvangt een telefoontje van haar baas. Die waarschuwt dat de “higher-ups” van Fox “unhappy” zijn. Ze dient haar kijkers “te respecteren”.

Ook icoon Tucker Carlson lijkt soms even te twijfelen. Tijdens de uitzending van 19 november maakt hij gehakt van Powell, die nog altijd geen bewijs levert voor haar aantijgingen (“Geen pagina!”) – op die ene verwarde brief na. Vervolgens neemt zelfs Trump publiekelijk afstand van haar. Maar op 23 november legt Carlson de kwestie doodleuk weer op tafel, zij het zonder Powell. “Dit is een serieuze zaak,” vertelt hij zijn kijkers, “los van wie ’m aankaart.”

Een week later is Powell weer op Fox te gast. De (binnenskamers) kritische verslaggever Bill Sammon vat de zaak op 2 december treffend samen. “Het is opmerkelijk,” zegt hij tegen een collega, “hoe zwakke kijkcijfers goede journalisten aanzetten tot slechte dingen.”

‘Klaag me maar aan’

De interne overwegingen van Fox News hebben in de buitenwereld grote gevolgen. Trumps leugens over verkiezingsfraude, gelegitimeerd op Amerika’s grootste nieuwszender, raken door een substantieel deel van de Amerikaanse bevolking omarmd. Uiteindelijk zou dat geloof culmineren in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Rechter Eric Davis oordeelde na een verzoek van Fox News dat Dominion daar tijdens de zaak niet over mag beginnen: te sturend voor de jury.

Bewijs dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen, doet de zender niet wisselen van koers. Niet de handmatige hertelling in Arizona, 100 procent gelijk aan die van de Dominion. Niet de verklaring van 59 wetenschappers dat er geen bewijs bestaat van fraude met stemcomputers. “Met Democraten aan de macht, als zij de baas zijn over de machines, zullen we nooit meer een Republikein in het Witte Huis zien”, zegt Fox-presentator Maria Bartiromo op 17 november, een dag na die verklaring, in een livegesprek met Rudy Giuliani.

Volgens een peiling door onderzoeksbureau PRRI gelooft op 1 november 2021, een jaar na de verkiezingen, nog altijd een derde van de Amerikanen in de fraude – onder Fox News-kijkers is dat 82 procent.

Dominion zit intussen niet stil. Het bedrijf zoekt volgens de stukken zo’n 3.600 keer contact met Fox News, met ontkrachtingen, aanvullende informatie en – uiteindelijk – juridische dreigbrieven.

De laatste keer dat het Dominion-complot expliciet op Fox News voorbijkomt, is tijdens de show van Tucker Carlson, op 26 januari 2021, twintig dagen na de Capitoolbestorming. Te gast is conservatieve commentator Mike Lindell. “Ik heb het bewijs”, zegt Lindell. “Ik daag Dominion uit, klaag me maar aan.” Bewijs kwam er nooit. De aanklacht wel.

Molensteen

De rechtszaak die maandag begint hangt als een molensteen om de nek van Fox. En het is niet de enige. Smartmatic, een andere fabrikant van stemcomputers, eist in een soortgelijke smaadzaak 2,7 miljard dollar. Vorige maand gaf een rechter in New York die zaak groen licht.

Dominion stelt door Fox News zo’n 600 miljoen aan toekomstige inkomsten mis te lopen. Twintig contracten zouden vanwege de leugens zijn opgezegd.

Een veroordeling zou voor Fox een financiële klap zijn, maar waarschijnlijk niet fataal. Minstens zo ingrijpend is de invloed op de werkwijze van deze rechtse zender, en andere nieuwsorganisaties: het verspreiden van onwaarheden wordt ineens een stuk riskanter. Of, in de woorden van Fox’ advocaten: “De zaak kan ernstige gevolgen hebben voor de journalistiek in dit land.”

De zender zegt juist te voldoen aan zijn journalistieke plicht door over nieuwswaardige aantijgingen te berichten, óók als die onwaar zijn. Presentatoren die ze op televisie onderschreven, deden dat op eigen titel, niet namens Fox. Rechter Eric Davis noemde dat eind maart “tegenstrijdig”.

Slechts een enkeling heeft al consequenties gevoeld. Presentator Lou Dobbs moest bij Fox vertrekken nadat Smartmatic hem in de aanklacht bij naam had genoemd. Wie toen reeds was ontslagen: Chris Stirewald, de politiek redacteur die Joe Biden uitriep tot winnaar in Arizona.

“Het bewijs ondersteunt niet dat (Fox News, red.) deed aan eerlijke, onafhankelijke verslaggeving”, concludeerde rechter Eric Davis eerder al. Of dat strafbaar is, zal de komende tijd voor de jury moeten blijken.