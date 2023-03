‘De tijd van Stevaert is helemaal terug’: over de herwonnen liefde van socialisten en liberalen in Gent

Elf jaar na het einde van de paarse stadscoalitie trekken socialisten en liberalen in Gent weer samen naar de kiezer. Daarmee is het officieel over and out tussen de groenen en Vooruit.

Is 2005 terug? Frank Vandenbroucke is minister van Volksgezondheid, Caroline Gennez staat op het nationale voorplan van de socialisten, en in Gent wordt Freya Van den Bossche uitgespeeld als boegbeeld in een paarse stadscoalitie.

Een verrassing is de vrijage tussen liberalen en socialisten niet. Elf jaar geleden haalde het groen-rode kartel nog 45 procent in het links-progressieve bastion Gent, maar intussen was de liefde tussen de twee partijen flink bekoeld. Een van de redenen daarvoor was dat Groen de rol had overgenomen als grootste partij in het kartel. De socialisten stoorden zich al langer aan het zelfvertrouwen dat de groenen daardoor kregen.

Maar er is meer. On the record praatten socialisten graag over het belang van linkse samenwerking. Off the record ergerden ze zich kapot aan het volgens hen arrogante, elitaire en betuttelende toontje van het groene beleid.

In de ogen van de socialisten drijven de groenen hun plannen door zonder rekening te houden met de mensen om wie het gaat. “Groen wou dat we bespaarden op welzijn, maar was wel bereid om duizenden euro’s te geven aan fysieke wandel- en fietskaarten die je ook gewoon online kunt vinden”, klinkt het.

Ook op persoonlijk vlak waren de relaties verzuurd. De groenen zouden al een tijd niet meer naar de kartelvergadering komen. Tussen Conner Rousseau en Filip Watteeuw, die gezien wordt als de verpersoonlijking van het groene beleid, was de sfeer allesbehalve amicaal. Watteeuw had de uitgesproken ambitie om burgemeester te worden, maar geen haar op het hoofd van Rousseau dat eraan dacht om hem daarbij te helpen.

Niet langer aan het handje

Enter Open Vld. In tegenstelling met Watteeuw klikte het tussen Rousseau en burgemeester Mathias De Clercq al langer goed. En voor die laatste was het beter om Rousseau, die toen nog in Gent woonde en steeds populairder werd, te neutraliseren als concurrent voor het burgemeesterschap. In ruil voor die sjerp kreeg Vooruit dan wel de garantie op meer rood in het stadhuis. Lees: ze zouden niet opnieuw aan het handje van hun kartelpartner moeten lopen.

Door in één groot blok naar de kiezer te trekken, is de nieuwe partij Voor Gent ook zo goed als zeker van die plaats in het stadhuis in 2024. Door de nieuwe regels rond lokale verkiezingen van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld), krijgt de lijst die de meeste stemmen haalt twee weken lang het initiatiefrecht om een coalitie te vormen. De persoon die binnen deze coalitie de meeste voorkeurstemmen haalt, wordt rechtstreeks burgemeester.

Freya Van den Bossche wordt uitgespeeld als boegbeeld in een paarse stadscoalitie. Beeld Wannes Nimmegeers

Paars heeft bovendien een lange geschiedenis in Gent. In 1988, een decennium voor de paarse regeringen van Verhofstadt, testen rood en blauw hun coalitie al eens uit in de stad. In 2006 resulteerde dat zelfs in een gezamenlijke kiescampagne van Freya Van den Bossche en Guy Verhofstadt (Open Vld), met het iconische beeld van hen twee op een bankje in het park.

Volgens peilingen binnen Vooruit had een aanzienlijk deel van de leden heimwee naar die periode van “gezellig socialisme”. De Clercq lijkt met zijn ‘sociaal-liberaal’ imago de uitgelezen partij om dat verzoek in te willigen. Tegelijk bleek Van den Bossche in de peilingen nog steeds een van populairste socialisten in de stad te zijn. Samen met nieuwe gezichten zoals Astrid De Bruycker moet zij de Gentse kiezer nu opnieuw overtuigen.

Kritiek uit eigen partijrangen

Al blijft het de vraag of iedereen binnen Vooruit even enthousiast is. Op 26 maart ligt de samenwerking met de liberalen, inclusief de inhoudelijke richting die ze samen willen uitgaan, op tafel bij de leden. Het is de eerste keer dat zij zoveel beslissingsmacht krijgen over de verkiezingsstrategie. Dat Vooruit geen kieslijst krijgt met eigen lijsttrekker, wekt volgens een bron in de partij bij sommigen “emotionele” reacties op. Ook over de ideologische match zijn nog niet bij iedereen alle bezorgdheden weg. “Maar de inhoudelijke teksten zullen hen geruststellen”, klinkt het.

Ook hoger in de partijrangen klinkt kritiek. Een socialistisch boegbeeld noemt de stadslijst een ronduit slechte zet, net als de terugkeer van Freya Van den Bossche. “Dit is gewoon retrograad. Vandenbroucke en Gennez zijn al terug, straks wil Patrick Janssens ook weer op een lijst staan. De tijd van Stevaert is helemaal terug, met de bekende gezichten die moeten worden uitgespeeld. En zo gaan we in Gent een zwakke burgemeester aan zijn tweede termijn helpen. Terwijl we beter de krachten zouden bundelen op links. Gent was nog een echt progressieve stad. Waarom moet dit nu weer? We moeten opletten dat we niet weer belanden bij de Derde Weg, dat was de dood van de sociaaldemocratie.”

Zullen andere steden het Gentse voorbeeld volgen? Binnen Vooruit is te horen dat dat weinig waarschijnlijk is. “Je kunt dit model niet naar overal kopiëren. Dat we elkaar zo vlot kunnen vinden, is redelijk uniek.”

In Gent zorgt de samenwerking in ieder geval voor een herverdeling van het politieke landschap. De vraag is of Voor Gent groot genoeg zal zijn om alleen te mogen besturen. En zo niet, wie dan met hen in zee zal gaan. De paarse stadslijst is in ieder geval niet zonder risico’s voor Vooruit, aldus professor politicologie Carl Devos (UGent). “Ontgoochelde Vooruit-kiezers zouden weleens naar Groen durven trekken.”