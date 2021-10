De tekst waarmee CD&V-voorzitter Coens zijn partij en voorzitterschap een nieuwe schwung wil geven

“Onze eerste overtuiging is het geloof in wat mensen zelf kunnen.” Het staat helemaal vooraan in de congresteksten van CD&V en dat is niet toevallig. De poging van voorzitter Joachim Coens om Artikel 1 van de partijstatuten in die zin te veranderen eerder dit jaar, mislukte.

Coens komt nu met 139 voorstellen en daarbij zitten naast een reeks voor de hand liggende ideeën - CD&V blijft voor het schrappen van het fiscaal voordeel bij de tweede woning - ook een aantal meer opvallende.

Het ethische luik van het congres zou zo wel eens een pittig debat kunnen opleveren. Coens lijkt immers de deur op een kier te zetten voor euthanasie bij dementie. “De vraag naar euthanasie kan door een betere en tijdige gespreksvoering en zorgplanning openlijk besproken worden, zodat de wensen van de betrokken persoon, of hij/zij dementie heeft of niet, in samenspraak met zijn naasten duidelijk geformuleerd kunnen worden”, luidt het.

Over abortus - de uitbreiding van de termijn zorgde tijdens de regeringsonderhandelingen voor een tweespalt tussen de coalitiepartners - staat er daarentegen geen woord in de tekst. Coens schaart zich wel achter de wetenschappelijke evolutie waarbij een kind van holebikoppels genetisch verwant kan zijn aan beide ouders. Donorkinderen moeten toegang krijgen tot hun afstammingsgegevens.

CD&V wil als gezinspartij ook dat moederschapsrust wordt uitgebreid tot 26 weken en ook de partner moet recht krijgen op 26 weken waarvan 15 verplicht op te nemen. Pleegouders zouden ook recht moeten krijgen op ouderschapsverlof.

Nog voer voor discussie: CD&V wil de wet op de kernuitstap aanpassen met het oog op de mogelijkheid dat innovatieve, veilige, flexibele en kernafvalvrije kerncentrales in 2050 een element kunnen zijn in de energiemix.

In het hoofdstuk politieke vernieuwing herhaalt Coens zijn pleidooi voor een afspiegelingsregering wanneer er binnen redelijke termijn geen regering op poten gezet wordt. Mislukt ook die optie, dan moeten er na zes maanden nieuwe verkiezingen komen. Nog nieuw: de Senaat moet vervangen worden door een Grondwettelijke Kamer, opvolgerslijsten moeten geschrapt worden, kieskringen moeten kleiner en verkiezingen mogen niet meer samenvallen.

Nog in het oog springend: verkozen deelstaatparlementairen mogen dan niet verkiesbaar zijn bij de federale verkiezingen en omgekeerd. Voor de staatsstructuur kijkt Coens naar Zwitserland. We moeten niet meer focussen op wat we apart willen doen, wel op wat we nog samen willen doen in dit land, vindt hij.

De congrestekst die nu voorligt is voor Coens een kwestie van erop en eronder. De afgelopen twee jaar waren voor velen binnen de partij alvast onvoldoende om overtuigd te geraken van het leiderschap en de visie van de West-Vlaming en over een jaar loopt dat voorzitterschap alweer af.