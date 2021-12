De strijd rond de kernuitstap is nog niet gestreden: Minister Wilmès (MR) wil ‘plan B uitwerken’

De federale regering sprak in haar regeerakkoord af om alle kerncentrales tegen 2025 volledig te sluiten, het zogenaamde ‘plan A’. De regering liet echter wel een opening om de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3, nog even open te houden als de bevoorrading of de betaalbaarheid in het gedrang zouden komen, wat ‘plan B’ wordt genoemd.

Volgens MR is dat het geval, nu de Vlaamse regering de vergunning heeft geweigerd voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Die centrale zou de wegvallende capaciteit van de kernreactoren deels moeten compenseren. “De bevoorradingszekerheid is niet gegarandeerd. En het akkoord zegt dat wanneer er geen garantie is, er wel plan B is. Daarom vraag ik om plan B uit te werken”, aldus Wilmès.

Nog geen definitief akkoord

De Kern zat maandagavond nog samen over het dossier. Wilmès liet als enige openlijk in haar kaarten kijken tijdens de vergadering. In een interview met Le Soir hield ze vast aan de verlenging van de jongste kerncentrales en spoorde ze de regering aan om snel te starten met de voorbereidingen daarvan. Een definitief akkoord hoeft er volgens de MR-vicepremier niet per se deze week nog te zijn.

Vandaag kwam Wilmès op de kwestie terug. Ze herhaalde dat er in 2021 misschien niet over alles een akkoord zal zijn. Maar volgens de MR-minister zullen er ongetwijfeld afspraken komen om scenario A “te consolideren”, zodat dat beantwoordt aan de bevoorradingszekerheid, de impact op de energierekening, de vermoedelijke stijging van de vraag naar elektriciteit en de energie-onafhankelijkheid van Rusland.

MR lijkt de enige te zijn die voor de verlenging pleit. “Vandaag is de analyse die wij hebben anders dan die van onze collega’s. We zitten met zeven rond de vergadertafel, alle zeven partijen moeten akkoord gaan om eraan te werken”, besluit Wilmès.