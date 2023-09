‘De politiebonden hebben nu een wapen in handen om revanche te nemen op Van Quickenborne’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) komt in de knel door het ‘plasincident’ op zijn verjaardagsfeest deze zomer. Beelden van politiecamera’s zouden niet alleen tonen hoe beschonken vrienden tegen een lege politiecombi plasten, maar ook hoe de minister zelf, enkele uren later zich bij de politiewagen begaf, terwijl hij voordien beweerde niets gezien te hebben. Bart Eeckhout maakt een eerste analyse.

Dag Bart, wat is het nieuws?

“We wisten al dat het feestje bij de minister thuis, op 14 augustus, enigszins uit de hand gelopen was omdat enkele benevelde gasten de blaas hadden geledigd tegen de lege politiecombi die bij het huis van Van Quickenborne geparkeerd staat om criminelen af te schrikken. Toen het incident aan de oppervlakte kwam, zei de politie al dat ze camerabeelden had, waarop de betrokkenen te identificeren zijn. Volgens de VRT is er op de beelden te zien dat één man niet één maar drie keer zijn gevoeg doet tegen de politiewagen. Enkele gasten hebben de deur van de wagen ook geopend en hebben de scène zelf gefilmd. Maar een paar uur later duikt ook minister van Quickenborne zelf in beeld op, stelt de openbare omroep. Hij zou zich vrolijk gemaakt hebben om wat hij te zien kreeg op zijn telefoon, maakte een plasgebaar en is zelf naar de combi toegestapt om de deur te openen. Vervelend, want Van Quickenborne beweerde altijd van niets te weten. Hij blijft op dat standpunt staan, wijst op het tijdsverloop en zegt dat hij de combi juist wou sluiten. ‘Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daarvan niet op de hoogte’, klinkt het nu. ‘Ik heb de politiecombi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing.’ ”

Lees ook Van Quickenborne te zien op beelden na plasincident tegen politiecombi: ‘Ik sta recht in mijn schoenen’

Hoe zijn de reacties?

“De politiebonden zijn woest. Zij voelen zich in de, welja, zeik gezet door de minister die ze moeten beschermen omdat hij ernstig bedreigd wordt door criminelen uit het drugsmilieu. Op de achtergrond speelt een groter conflict mee. De bonden zijn boos op Van Quickenborne omdat hij als justitieminister heeft toegestaan dat de beloofde loonsverhoging voor het politiepersoneel wordt uitgesteld om budgettaire reden. Het lijkt erop dat de politiebonden nu een wapen in handen hebben om revanche te nemen.”

En in de Wetstraat?

“De Vlaamse oppositiepartijen VB en N-VA menen dat Van Quickenborne niet kan aanblijven als hij ook echt gelogen heeft. Daar is strikt genomen op dit moment geen bewijs van. Op het moment dat de minister in beeld verschijnt, wordt er niet geplast. Maar de context, zoals die nu geschetst is, maakt het wel aannemelijk dat hij wist of minstens had kunnen weten wat er aan de hand was. Het is, terzijde, wel ironisch dat Van Quickenborne de jongste jaren als politicus een groot aanhanger geworden was van de alomtegenwoordigheid van veiligheids- en politiecamera’s in de openbare ruimte. ‘Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen’, was zijn stelling altijd. Nu blijkt dat privacykwesties toch niet zo simpel liggen.”

Moet Van Quickenborne ook echt voor zijn mandaat vrezen?

“Moeilijk te zeggen. Door het ontslag van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz en ook Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) lijkt de ministeriële deontologie plots wat strakker getrokken te zijn. Een regeringslid dat verzuimt om de waarheid te spreken, komt niet zomaar meer weg, al is het, nogmaals, niet bewezen dat Van Quickenborne gelogen heeft. Een tweede bezwarend element uit de context zit ‘m er natuurlijk in dat de minister en zijn gasten niet bepaald veel respect tonen voor de bescherming die de politie biedt. Van een minister die met zijn gezin benauwde dagen in een safehouse moest doorbrengen na reële bedreiging, mag je wat meer ernst verwachten. Van Quickenborne beseft dat ook, hij excuseerde zich vandaag nogmaals voor het gedrag van zijn gasten.”

“Is dat voldoende om af te treden? Van Quickenborne vindt zelf vooralsnog van niet. Het eindoordeel hangt in ruime mate af van de partijleiding van Open Vld en dus van premier Alexander De Croo. De partij zit al in slechte papieren en De Croo leunt sterk op Van Quickenborne als verbinding tussen regering en partij. Als minister van Justitie boekt Van Quickenborne overigens ook best wel resultaten. Maar die worden nu toch overschaduwd door zulke privé-incidenten.”