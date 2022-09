‘De nieuwe Britse premier Liz Truss wacht nu een winter vol sociale onvrede’

Liz Truss is pas verkozen als Britse premier. Zelf ziet ze zich graag als een nieuwe Thatcher. Maar kan ze die ambities waarmaken? ‘Haar pleidooi om belastingen te verlagen rijmt niet met de enorme uitdagingen door de inflatie en energiecrisis’, zegt buitenlandjournalist Maarten Rabaey.

Wat zegt de uitslag van de verkiezing precies?

“Liz Truss is verkozen met een kleinere marge dan wat haar vooraf werd toegedicht. Ze won de verkiezingen voor het leiderschap bij de Conservatieven met 57 procent, tegenover 43 procent voor haar uitdager Rishi Sunak. Belangrijk: Truss was niet de favoriet van de fractie in het parlement. Dat betekent dat ze met heel wat kritische stemmen in haar eigen partij rekening zal moeten houden om haar beleid uit te voeren.”

Waarom is Truss toch verkozen boven Sunak?

“Truss preekt als neoliberale het klassieke Conservatieve mantra van een lagere belastingsdruk. Dat heeft ze voortdurend in haar campagne beloofd, waarin ze zich opwierp als een nieuwe Thatcher. Na vandaag zullen de gelederen zich in het openbaar wel rond haar sluiten, maar ze zal zoenoffers moeten doen naar het kamp van Sunak toe om de steun van de fractie te behouden.

“Het wordt vooral uitkijken naar welk kabinet ze nu zal samenstellen. Of ze ook Sunak-getrouwen een prominente positie geeft, zal veelzeggend zijn. En kan ze zich onafhankelijk manifesteren van ex-premier Boris Johnson, die van plan is om te blijven wegen op de politiek? Ook dat valt nog te bezien.”

Welke uitdagingen staan haar te wachten?

“Die knipogen naar Thatcher worden ook haar grote nadeel, want ze zal de overheid een sturende rol moeten laten spelen om de gigantische inflatie en de energiecrisis in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. De inflatie steeg er al tot boven de 10 procent en zou in de winter kunnen oplopen tot 13 procent. De energieprijzen zijn er al veel hoger dan hier. Truss wordt Brits premier op het moeilijkste moment in decennia.

“De rente is door de Bank of England opgetrokken naar 1,75 procent, wat het dus ook duurder maakt voor mensen met een variabele hypotheek om die af te betalen. Volgens de jaarlijkse Minimum Income Standard-studie dreigen dit jaar miljoenen Britten onder de grens te blijven van het minimuminkomen. Vooral alleenstaande huurders krijgen het zwaar. Er wacht Truss nu een winter vol sociale onvrede, net zoals in 1978-1979 – waarna Thatcher aan de macht kwam.”

Liz Truss volgt Boris Johnson op als partijleider van de Conservatieven en bijgevolg dus ook als premier. Beeld ANP / EPA

Welke maatregelen worden er van haar verwacht?

“Truss zal voor meer steun aan de armsten en wegzakkende middenklasse moeten zorgen. Het laatste steunpakket van de regering Johnson, 37 miljard pond, zal niet volstaan. Ze zal allicht niets anders kunnen doen dan de energieprijzen bevriezen en steun vrijmaken voor de bevolking.

“Maar zelf heeft ze gezegd dat ze geen ‘handouts’ wil – dat was ook het grote verschil tussen haar en Sunak. Ze wil wel de belastingen verlagen, zodat mensen die werken meer van hun loon overhouden. Of ze daarin zal slagen is de vraag. Dat wordt gigantisch moeilijk met de huidige budgettaire situatie van het Verenigd Koninkrijk.

“We zullen dus vrij snel in het Britse Lagerhuis een debat krijgen over nieuwe belastingen, bijvoorbeeld door het belasten van overwinsten van grote energiebedrijven die nu monsterwinsten halen. Een ingreep waarover in veel EU-lidstaten nu een consensus groeit.”

Wat worden de verschillen met het beleid van Boris Johnson?

“Op veel vlakken kunnen we continuïteit verwachten, want ze zijn politieke vrienden. Ze zal bijvoorbeeld steun blijven leveren aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ze zal ook een harde koers blijven varen tegenover de EU inzake brexit. Truss is een drijvende kracht achter de voorgestelde wijzigingen in het Noord-Ierland-protocol, en dat is onaanvaardbaar voor Brussel.

“Truss heeft als buitenlandminister ook mee het omstreden migratieakkoord met Rwanda onderhandeld. Vluchtelingen die via het Kanaal aankomen in het Verenigd Koninkrijk zouden daaronder eerst naar Rwanda worden overgevlogen, waar hun asielaanvraag wordt bekeken. Er lopen nu rechtszaken die het akkoord voorlopig nog tegenhouden. Maar nu Truss premier is, is de vraag of ze dat akkoord nog nieuw leven inblaast, of laat varen.

“De rechts-conservatieve achterban van de partij zal de druk daartoe nog opvoeren omdat het aantal migranten die in het land aankomen snel stijgt. Dit jaar zijn er al meer dan 25.000 mensen op die manier het Kanaal overgestoken.

“Ik denk dat ze, net zoals elke andere premier, ook wel haar eigen accenten zal willen leggen. Johnson was op het vlak van belastingen minder een hardliner dan Truss. Hij heeft nieuwe belastingen uitgevaardigd omdat de politieke realiteit hem daartoe dwong. De vraag is of Truss ook pragmatisch zal blijken of vasthoudt aan haar ideologie.”