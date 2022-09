De laatste werkdag van Boris Johnson als premier. Of zint hij op een comeback?

Nog één dag en een bezoek aan koningin Elizabeth, morgen. En dan, als hij op Balmoral Castle zijn ontslag heeft ingediend, kan Boris Johnson zijn oude leven weer oppakken, een leven waarin schrijven centraal staat. Eindelijk heeft hij dan tijd om zijn boek over William Shakespeare te schrijven. Het contract voor The Riddle of Genius was zeven jaar geleden al getekend, maar door zijn politieke avonturen had hij geen tijd om het te schrijven. Daarnaast kan hij, zo schatten Britse media, een kwart miljoen per jaar verdienen met een wekelijkse krantencolumn en meer dan een miljoen voor zijn memoires.

Tussen het schrijven – en vaderen – door kan Johnson ook nog eens een ton per toespraak vangen. Het zal hem meer rijkdom verschaffen dan zijn ambtenarensalaris als premier, dat bij lange na niet genoeg was voor zijn extravagante uitgavenpatroon. Enkele maanden terug maakte The Times bekend dat hij voor zijn kinderen voor 1,5 ton een boomhut wilde laten bouwen in de tuinen van Chequers, het buitenverblijf van de premier. Het geld zou komen van een bevriende zakenman, maar het bouwproject ging uiteindelijk niet door. Tevens moet hij flink sparen voor het onderwijs van zijn tweede lichting kinderen.

De verlangde miljoenen hebben ook een politiek doel. Tegenover vrienden heeft hij gezegd, zo beweerde Hogerhuislid Jonathan Marland afgelopen week bij Newsnight, dat hij wat geldreserves nodig heeft, dit vanwege een mogelijke terugkeer naar 10 Downing Street. Met oog op een comeback wil hij lid van het Lagerhuis blijven. En dat is precies wat de Labour-oppositie, gesteund door een deel van de Conservatieven, wil voorkomen. Om die reden speelt er nu een parlementair onderzoek dat ertoe kan leiden dat hij zijn zetel kwijtraakt.

Coronaborrels

De zaak draait nog steeds om de vraag of hij het Lagerhuis heeft voorgelogen over wat hij wist van de borrels die tijdens de lockdowns zijn georganiseerd in Downing Street. Hij heeft besloten terug te vechten en huurde topadvocaat Lord Pannick in. Die concludeerde afgelopen vrijdag dat het onderzoek naar Johnson aan alle kanten rammelt, een juridisch advies dat omgerekend 1,5 ton aan belastinggeld heeft gekost. Liz Truss, kandidaat om Johnson op te volgen, heeft al gezegd er dat als er een motie wordt ingediend het onderzoek tegen de scheidende premier te schrappen, ze er voor zal stemmen.

Schrijven mag dan zijn talent zijn, politieke macht is Johnsons ultieme streven. Dat heeft hij gemeen met zijn held Winston Churchill, die ooit, gevraagd naar de reden om de journalistiek te verruilen voor de politiek, zei: “Voor journalisten worden geen standbeelden neergezet.”