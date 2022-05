De hoop van cd&v rust op de schouders van één kersverse minister: Jo Brouns

De nieuwe hoop van cd&v rust op de schouders van één man: Jo Brouns. De partij verwacht dat hij een oplossing zoekt voor het etterende stikstofdossier en de onrust in de landelijke onderbuik. Maar de defensieve houding van N-VA maakt al meteen duidelijk dat Brouns uit zijn pijp zal moeten komen.

Maandagavond, tien over acht. Terwijl de leden van de partijraad binnenstromen in het hoofdkwartier van cd&v in de Wetstraat, gaat de telefoon van Jo Brouns af. Partijvoorzitter Joachim Coens aan de lijn. Of Brouns het ziet zitten om de opvolger van Hilde Crevits te worden? Brouns weet dan al enkele dagen, sinds Wouter Beke ontslag nam, dat hij een kans maakt op een plekje in de Vlaamse regering. Hij twijfelt niet. Morgen, woensdag, legt hij de eed af als minister van Werk, Economie en Landbouw.

Dat de beslissing zo laat valt, heeft alles te maken met de zware discussie die zich heeft ontvouwd binnen de top van cd&v. Lange tijd lijkt welzijnsspecialiste Vera Jans de nieuwe minister op Welzijn te worden. Een Limburger eruit, een andere Limburger erin. Maar de druk op kopvrouw Crevits om zelf de kastanjes op Welzijn uit het vuur te halen is enorm. Als zij uiteindelijk toegeeft, wordt geschakeld naar een opvolger voor haar op Werk, Economie en Landbouw, iemand met een landelijk profiel. De burgemeester van landbouwgemeente Kinrooi lijkt de geknipte man.

Opvallend is de beperkte verantwoordelijkheid die kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi in deze keuze draagt. Volgens partijgenoten had Mahdi vooral plannen met Kamerlid Nawal Farih op het staatssecretariaat Asiel en Migratie in de federale regering. Zij is ook Limburgse. Maar aangezien Mahdi nog geen partijvoorzitter is, wou de partijtop nu enkel naar de Vlaamse ministerpost kijken. Gevolg is dat het Limburgse vacuüm al meteen moest worden ingevuld. De federale post blijft voorlopig vacant.

La Flandre profonde

“Een aimabele man zonder vijanden”, zo typeert oud-minister Jo Vandeurzen zijn provinciegenoot in Het Nieuwsblad. Hij kan het weten, want als jonge criminoloog ging Brouns aan de slag op het justitiekabinet van Vandeurzen. Daarvoor werkte hij als criminaliteitsanalist bij de stad Genk. Achteraf wisselde Brouns nog even tussen het kabinet van Steven Vanackere en dat van Vandeurzen. Tot die laatste in 2019 zijn zetel in het Vlaams Parlement afstond aan Brouns.

Als een selectie voor de Rode Duivels, zo voelt de keuze aan volgens Brouns, in zijn jeugdjaren geen onverdienstelijk voetballer op het veld van Kinrooi. VTM maakte gdinsdagochtend huiselijke beelden van Brouns en zijn gezin aan de keukentafel. Op het menu: de door zijn moeder gebakken bokeskook, een boekweitkoek met Luikse stroop. Veel volkser wordt het niet. “Jo heeft het geknipte profiel om la Flandre profonde te overtuigen”, stelt een fractiegenoot. Met zijn parler vrai kan hij volgens cd&v harten veroveren.

Bovenal tikt Brouns een aantal belangrijke vakjes af. Hij heeft de stamboom, met zijn vader Hubert die zestien jaar burgemeester was in Kinrooi. Hij komt uit de Limburgse gouw. En hij is lid van de Vlaamse fractie die zich sinds de verdeling van de ministerposten in 2019 misdeeld voelde. Beke grabbelde toen een ministerpost weg en ook Benjamin Dalle werd als niet-verkozene minister.

Maar kan ‘Rode Duivel’ Brouns ook oorlog maken in de Zestien? Dat is de grote vraag, want als landbouwminister krijgt hij het explosieve stikstofdossier op zijn bord. Cd&v ging in de Vlaamse regering akkoord met een nieuwe stikstofregeling, waardoor 41 landbouwbedrijven dicht moeten. Sindsdien zwelt de kritiek bij de boeren aan. Hierdoor rommelt het ook stevig in de politieke onderbuik van cd&v.

Beschermheilige

“Op het wapenschild van Kinrooi staat niet voor niets Sint-Lambertus: de beschermheilige van de boeren. Ik denk dat Jo goed geplaatst is om deze opdracht op zich te nemen”, zegt Dalle met een knipoog. De verwachtingen bij cd&v zijn bijzonder hooggespannen voor de man die voorlopig als grootste verwezenlijking op landbouw kan stellen dat hij van Kinrooi een bekende aspergegemeente maakte.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukt dat hij ernaar uitkijkt om met Brouns samen te werken “in de geest van ons regeerakkoord en alle akkoorden die we tot hiertoe afgesloten hebben”. Aan de afspraken rond het stikstofakkoord valt volgens Jambon niet meer te morrelen. Ook voogdijminister Zuhal Demir (N-VA), een concurrent van Brouns in Limburg, zal haar huid duur verkopen.

Eén voordeel heeft Brouns wel: hij was lange tijd collega-burgemeester van Lode Ceyssens, de Limburgse cd&v’er die nu de plak zwaait bij de Boerenbond. Ceyssens kijkt uit naar hun samenwerking. Het doet verhopen dat Brouns de spanningen tussen de partij en de organisatie kan wegmasseren, al zal hij daar toch vooral resultaten voor op tafel moeten leggen. Woensdag wordt Brouns aan het Vlaams Parlement al meteen opgewacht door een groep boze boeren.

Verder wacht Brouns nog de zware portefeuille van Werk en Economie, net nu alle economische indicatoren tiltslaan. En vooral: de electorale heropleving van cd&v. Want de dreigende leegloop bij de volgende verkiezingen in 2024 was uiteindelijk de reden waarom de cd&v-carrousel in gang werd getrapt.