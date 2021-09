De Croo tegen verplichte vaccinatie, Groen-voorzitter Almaci zegt niet categoriek nee

De premier zit met zijn standpunt rond verplichte vaccinatie op dezelfde golflengte als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ook die zei afgelopen week dat het praktisch niet haalbaar is om van vaccinatie een verplichting te maken.

De Croo gelooft wel in het “monnikenwerk” om iedereen te overtuigen van vaccinatie, zegt hij. “In afwachting zijn de geldende maatregelen in België minder dwingend dan in andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Dat is aan één element te danken: de vaccinatie. We zitten in de Europese top drie.”

Fundamentele rechten

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zei zaterdagmorgen in De Ochtend op Radio 1 niet categoriek ‘nee’ op het eventueel verplichten van vaccinaties. Ze beklemtoonde wel dat we nog niet in die fase zitten. Tenzij het gaat om mensen die met kwetsbare mensen in contact komen, zoals in de zorg.

“Je moet altijd voorzichtig zijn met het ingrijpen in fundamentele rechten, maar je moet ook pragmatisch zijn”, klonk het bij haar. “Laat ons eerst alles op alles zetten om de vaccinatiegraad op een andere manier zo hoog mogelijk te krijgen, bijvoorbeeld met de vaccinatiebussen aan de scholen of door deur en deur te gaan. Dat helpt ook echt. En laat ons dan kijken waar we staan.”

Mondmasker

De Croo verdedigt voorts versoepelingen rond het dragen van een mondmasker, een thema dat volgens hem op het volgende Overlegcomité aan bod zal komen. “Er zijn tal van plaatsen, de bedrijven en openbare plaatsen, waar het mondmasker niet echt meer noodzakelijk is.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte afgelopen weekend bij VTM NIEUWS nog voor het afschaffen van de mondmaskers. CD&V-voorzitter Joachim Coens en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert lieten eerder al verstaan dat de coronamaatregelen voor hun part losgelaten mogen worden.

Voorts zegt De Croo dat hij gelooft in de coronapas in Brussel, “al ben ik er geen fan van”. Volgens Almaci maken de cijfers ingrijpen inderdaad nodig in onze hoofdstad. “Vanaf 1 oktober neemt de Brusselse regering dan ook maateregelen en wordt de coronapas ingevoerd. Op dat vlak is er geen tijd om te treuzelen”, zei ze op Radio 1. “Je moet zoeken naar een evenwicht. Wij willen vooral voorkomen dat we naar een nieuwe lockdown gaan.”