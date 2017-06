De Croo: "Stap over als je het niet eens bent met tarieven Proximus"

Mobiele Proximus-klanten krijgen vanaf augustus meer data, maar moeten daarvoor dieper in de buidel tasten. Het bedrijf ontkent dat die tariefverhoging verband houdt met het verbod op roamingtarieven binnen Europa, dat de Europese commissie in juni doorvoerde.

De minister verwijst de Proximus-klanten naar bestetarief.be, de vergelijkingswebsite van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). "Als consument heb je een wapen in handen als een gsm-operator de tarieven verhoogt: stap over", stelt De Croo. "Veranderen van operator is bijzonder eenvoudig, met behoud van het nummer." Vorig jaar stapten zo'n miljoen Belgen over naar een andere gsm-operator.

Ook bij de prijsverhoging van Telenet, eerder dit jaar, moedigde de minister consumenten aan om te vergelijken met de prijzen van de concurrenten.