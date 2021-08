‘De beslissing van Biden om troepen uit Afghanistan weg te halen is de grootste blunder van de eeuw’

De taliban blijven enorm snel oprukken in Afghanistan. Strijders bevinden zich op amper 50 kilometer van de hoofdstad Kaboel. Gevreesd wordt dat het niet lang meer zal duren voor de hoofdstad is ingenomen. Een monumentale blunder van Amerikaans Joe Biden is mee verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen, zegt professor David Criekemans (UA).

Drie maanden, dat was de termijn die veel waarnemers tot voor kort op een eventuele val van Kaboel plakten. Maar dat bleek een veel te optimistische inschatting te zijn. David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen, gelooft dat Kaboel veel sneller dan verwacht zal vallen. “Volgende week donderdag is het de Onafhankelijkheidsdag van Afghanistan, men zou dan kunnen proberen om Kaboel in te nemen”.

De beslissing van de Amerikaanse president Joe Biden om alle strijdkrachten uit Afghanistan weg te halen, noemt Criekemans “de grootste strategische blunder van deze eeuw”. “Door Bidens politiek beseft iedereen dat de Amerikanen en het westen weg zijn, en dat China een talibanregime zal tolereren. Het enige wat het westen nu nog kan doen, is de wijde omgeving van Kaboel verdedigen om de opmars van de taliban te stuiten. Maar ik geloof dat daar ook in het westen geen politieke wil meer voor is.”

Volgens Criekemans moet ons land niet voor nieuwe aanslagen vrezen door de verwikkelingen in Afghanistan. Of toch niet onmiddellijk. Zo’n scenario wordt wél mogelijk in het geval dat Afghanistan opnieuw een toevluchtsoord van extremistische groeperingen wordt.

“Ik denk dat een aantal hoge generaals en adviseurs zich in de komende uren moeten beraden over wat de gevolgen kunnen zijn van een eventuele talibanovername”, besluit Criekemans.